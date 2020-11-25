歐洲議會預期拜登上台「多邊主義」回鍋　黨團挺「歐台貿易談判」

▲歐盟執委會開會情況。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電

歐洲議會今天針對歐洲聯盟貿易政策檢討進行辯論，比利時籍議員馮安蘭代表主要黨團之一的社會民主黨團發言，呼籲歐盟執委會與台灣展開貿易談判。

歐盟（EU）執委會正進行貿易政策檢討，歐洲議會對此提出一份草案，其中特別呼籲歐盟執委會「界定談判範圍」，儘快與台灣展開投資談判，這項草案預計11月26日表決。

歐洲議會在表決前，今天在全會中安排辯論，讓議員們對未來歐盟貿易政策發表看法與期待。

其中比利時籍的歐洲議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）代表社會民主黨團（S&D）發言時表示，目前歐盟貿易政策正處於充滿挑戰的時代，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行帶來嚴重的經濟和社會危機，因此歐盟貿易必須進行深刻而具有前瞻性的改革，以應對當前和未來的挑戰。

▲比利時籍歐洲議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt），呼籲歐盟與台灣展開貿易談判。（圖／路透）

馮安蘭指出，在美國大選後歐盟應與新政府合作，發揮多邊主義影響力，另在中國方面，雖然支持歐中投資協定談判，但也要指出人權議題重要性，歐盟禁止中國強迫勞動所生產的產品。

此外，她明確呼籲歐盟執委會準備與台灣進行貿易談判。

出席今天辯論的歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）則在報告時指出，歐盟貿易政策目前在日益困難的環境中運作，因素包括全球經濟體緊張關係加劇，以及保護主義和民族主義的興起，削弱了基於規則的多邊秩序。

杜姆布羅夫斯基斯指出，再加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機對經濟和社會造成嚴重影響，因此歐盟貿易政策必須為復甦做出貢獻，方向之一是加強執行貿易協定。

他強調，會確保歐洲保持商業和貿易開放同時，在行使權利及價值觀時更加有自信。