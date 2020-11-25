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美高官頻訪台　環時狠嗆：痛揍台軍一頓「美國能怎樣？」

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▲▼解放軍曝光首批「養成飛行員」日間降落遼寧號。（圖／翻攝解放軍報）

▲解放軍機。（圖／翻攝解放軍報，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）等人，日前搭乘專機降落松山機場，展開3天秘密訪問行程。對此，大陸官媒《環球時報》嗆說，如果真把大陸惹急了，不排除「把台灣島上空納入解放軍巡航範圍」，並狂言「解放軍把台軍痛揍一頓，美國除了搞點抗議、制裁，又能怎麼樣？」

《環球時報》23日以「美台敗於略而弄術，大陸主動性在手」為題發社論說，美台想把雙方關係不斷往前推，會不斷嘗試擠壓中國大陸的底線，華盛頓的目的不僅是提升美台關係本身，還將此作為與北京博弈的槓桿，增加其施壓的力度。

社論稱，美台都對中國大陸依照《反分裂國家法》動用軍事手段反制「台獨」行徑越來越忌憚。「大陸」空軍海軍已對台灣實施常態化繞島飛航，我戰機多次飛越所謂台海中線，逼近台灣，戰機飛到台灣上空呈現隨時可能發生之勢，「大陸」的軍演不再是警告性的，而是實戰性演練，這一切已經產生實際威懾力，美台再不敢輕視。

「表面上看，美台搞小動作頗為主動，但在戰略上，大陸掌握著是否對台採取軍事行動、採取什麼力度懲罰措施的主動權。」社論指出，「我們不僅要統一台灣，還要繼續實現中國的發展，我們在選擇平衡這兩個目標的最佳方式。」

社論斷言，美國雖在世界上張牙舞爪，但在台海方向被迫有所克制，尤其難找道義藉口，在軍事上也非常沒有把握，「所以華盛頓一邊支持台灣當局，一邊陷了進去，難以施展其在世界其他地區的強勢。」

最後，社論狠嗆，「想想看，如果大陸戰機飛越台灣島，把台灣島上空納入解放軍巡航範圍，那將是多麼大的震動。如果哪天解放軍和台軍發生摩擦，解放軍把台軍痛揍一頓，美國除了搞點抗議、制裁，又能怎麼樣？還不是揍了白揍！」

▲▼解放軍曝光首批「養成飛行員」日間降落遼寧號。（圖／翻攝解放軍報）

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