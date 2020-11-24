多圖／輔大正妹月曆曝！她飄仙氣激似周子瑜　男粉喊「本人真美」

▲輔大大傳美女月曆《以花為名 Au nom des fleurs》。（圖／輔仁大學提供，下同）



記者許展溢／台北報導

睽違2年，輔大大傳美女月曆今年以《以花為名 Au nom des fleurs》打破每月 1 美女的傳統，邀請7位大傳女孩擔任主角，以「十二種花」貫穿主題， 藉由多變的花語、時裝造型詮釋個人雙重魅力。並由被網友封為「輔大周子瑜」的陳苡瑄領軍 6 位美女擔綱拍攝寫真，首支宣傳影片發布1小時即破3000人次觀看，在臉書粉專線上觀看總數已破20000人次，成功掀起網友討論熱潮。

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▲▼曾於 2017 年登上美女月曆的陳苡瑄，因神似韓團成員周子瑜，廣受大批粉絲關注。



輔大表示，曾於2017年登上美女月曆的陳苡瑄，因神似韓團成員周子瑜，廣受大批粉絲關注，今年將史無前例二度登上月曆，帶著與當年運動女孩截然不同的風格亮相。此次她除了擔任月曆美女外，也轉戰製作團隊親自操刀行銷活動，象徵大學四年的蛻變與成長。為了回饋粉絲的大力支持，團隊特別加碼策劃「美女宅急便」活動，隨機抽選 10 名幸運預購者，由苡瑄及工作人員親自化身宅配員，讓粉絲們又驚又喜，直呼「本人真的好美」、「也太有心了吧」。

▲▼被網友封為「輔大周子瑜」的陳苡瑄領軍 6 位美女擔綱拍攝寫真。

輔大指出，此次月曆回歸意義非凡，不僅代表大傳精神更代表永續傳承，今年12月5日正好是輔大創校95週年，也是在台復校第59年。在這個歡慶及感恩的日子，《以花為名》將舉辦粉絲見面簽名會及安排一連串的遊戲，並在當天進行月曆及週邊商品的義賣活動，所得將扣除成本後捐贈給財團法人罕見疾病基金會，以回饋社會，誠摯邀請各界親臨現場攜手做公益。2021輔大大傳美女月曆《以花為名》即日起至11月30日預購，12月5日正式發行。《以花為名》詳情請鎖定臉書活動資訊。

▲▼2021輔大大傳美女月曆《以花為名》即日起至11月30日預購。



▲▼輔大指出，此次月曆回歸意義非凡，不僅代表大傳精神更代表永續傳承。

▲▼團隊特別加碼策劃「美女宅急便」活動。



▲▼輔大表示，所得將扣除成本後捐贈給財團法人罕見疾病基金會。



▲12月5日輔大創校95週年，《以花為名》將舉辦粉絲見面簽名會及安排一連串的遊戲。