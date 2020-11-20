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輔大研發「神父精釀啤酒」　紅藜、蜂蜜口味2星期銷售500箱

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▲▼ 輔仁大學研發精釀啤酒 。（圖／輔仁大學提供）

▲神父啤酒原料採用在地農產食材 。（圖／輔仁大學提供）

記者崔至雲／台北報導

輔仁大學民生學院研發「神父啤酒｣，今（20日）舉辦產品發表會，民生學院指出，此為全台唯一由學院創立的啤酒品牌，結合食科系教授謝榮峰的專業，成立啤酒專案小組，在健康與美味兼具下，預購期間2星期內5百箱銷售一空，「神父啤酒｣共有紅藜、蜂蜜兩種口味，原料皆來自台灣在地農產品，讓大學的創新與創業也能嘉惠到台灣農業。

民生學院神說明，「民生學院神父啤酒品評暨新產品發表會」的序幕，適逢明年輔大復校60週年，民生學院仿效修道院釀造啤酒精神，創立Father’s Beer之精釀啤酒品牌，以藉此感念神父們的奉獻。

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▲▼ 輔仁大學研發精釀啤酒 。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學研發精釀啤酒。（圖／輔仁大學提供）

輔大校長江漢聲在致詞時幽默的說，「我今天不像神父，我沒有慧根，比較像酒促，啤酒穿腸過，天主心中留，我本身留學德國，德國人喝啤酒是從下午喝到晚上，民生學院研發出好產品，透過產品的銷售，讓社會看到輔大與創新又專業的研發能力。｣

民生學院神說，「神父啤酒｣秉持著在地農業永續經營精神，使用台東原生種的紅藜與新竹、苗栗的龍眼蜜為原料，做出「紅藜啤酒｣與「蜂蜜啤酒｣兩種口味，瓶標設計也結合插畫與神父剪影，設計感十足，預購期間就很受到民眾的歡迎。

▲▼ 輔仁大學研發精釀啤酒 。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學研發精釀啤酒，今日舉辦產品發表會。（圖／輔仁大學提供）

民生學院院長鄧之卿表示，「神父啤酒｣預購時就已經完銷五百箱，銷售連結點閱達12萬次，好評不斷，「神父啤酒｣代表一種祝福，讓輔大的名聲被看見，展現永續經營的能力。｣

謝榮峯表示，神父啤酒所採用的紅藜是全穀類無麩質的鹼性食物，富含多種營養素、抗氧化的多酚化合物，實驗結果顯示紅藜可能具有預防結腸癌的營養保健功能。「蜂蜜精釀啤酒」的主要原料是龍眼蜜，龍眼蜜含有維生素、礦物質和氨基酸是很好的營養補給，提供體力、精神、青春美麗、養顏美容、新陳代謝的能量。｣

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