28年來最少雨！氣象局曝缺水警訊　「今年冬季雨量也偏少」

▲6月至11月全台平均雨量僅約氣候平均值6成，為1993年以來最少雨量的一年。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

最乾秋季！氣象局指出，今年梅雨季提早結束，接續夏季無侵台颱風，且11月上旬侵台的閃電颱風也未帶來豐沛雨量，致使6月至11月全台平均雨量僅約氣候平均值6成，為1993年以來最少雨量的一年。預估今年冬季雨量以偏少至正常機率較大，呼籲民眾應節約用水。

氣象局預報中心主任呂國臣指出，今年台灣秋季，統計至11/22，平均累積雨量僅354.8毫米，較氣候值少271.7毫米，較往年同期減少逾4成。其中，今年至今僅5月、8月份雨量多於氣候值，6、7、9月明顯少於氣候值，6-11月平均雨量為902.5毫米，僅為同期6成，1993年以來最少的一年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局預報中心主任呂國臣指出，今年秋季平均雨量較往年同期減少逾4成。（圖／記者黃國霖攝）

呂國臣表示，今年秋季降雨主要集中在台灣東北部，西半部及花東降雨明顯偏少，尤其中南部山區日月潭為設站（1941）以來最少雨，僅86毫米，不及同期3成。

另外，阿里山也是歷年同期第5少，僅240毫米，不及同期4成；西半部部分氣象站，如淡水、台北、新竹、梧棲、嘉義及成功等6站為設站以來前10名少雨。

▲反聖嬰現象持續發展，氣象局預估未來一季雨量偏少至正常。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局指出，目前反聖嬰現象持續發展，將延續至冬季，預計明年春季漸緩，根據過去紀錄，反聖嬰年的台灣冬季溫度偏低，西半部雨量偏少訊號顯著；反聖嬰隔年春季，東亞沿岸東北風較強，台灣東半部較冷，西南部雨量偏少訊號顯著。

未來一季，12月雨量無明顯訊號，但1月東亞及台灣少雨，2月台灣略少雨，因此氣象局預估降雨狀況，整體來說為偏少至正常，呼籲國人節約用水。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來