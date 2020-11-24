國民黨赴總統府遞辯論戰帖：2010年馬英九做得到蔡英文也行！

▲國民黨前往總統府遞送「萊豬進口辯論邀請函」，由總統府公共事務室主任高遵受理。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副秘書長李彥秀24日上午10點至總統府前遞送「萊豬進口辯論邀請函」給蔡英文，代表國民黨正式向蔡英文提出辯論邀請。文傳會主委王育敏指出，當年的馬英九做到了，相信蔡英文也做得到，希望蔡總統也答應江啟臣的邀約。

國民黨立委陳以信、李德維，及台北市議員羅智強、李彥秀、王育敏等人上午前往總統府，由總統府公共事務室主任高遵出面接下邀請函表示，「本於職責，會往上呈」。

在此之前，國民黨一行人在對面廣場進行訪問，羅智強喊話總統蔡英文，「別神隱、別怯戰！」，江啟臣願意針對台灣人民最關心的瘦肉精豬肉進口問題，邀請蔡英文辯論，讓人民了解衝擊是什麼，健康影響是什麼？

羅智強表示，用2010年在野的民進黨主席蔡英文提醒現在的蔡英文，當時蔡英文要求與前總統馬英九辯論「兩岸經濟合作架構協定」（ECFA）辯論，當時馬英九正在南太平洋訪問，馬二話不說立刻答應，如今蔡英文是史上最高票總統，不要當了總統就忘了過去的自己。

羅智強說，同時也用2013年的蘇貞昌提醒今天的蘇貞昌，當時在反服貿時，馬英九提議比照2010年ECFA辯論，協調後確定在同年9月15日辯論，蘇卻臨時取消。

羅智強表示，況且當年是牛豬分離，那時反對進口的是蔡英文，今天開放的也是蔡英文，因此江啟臣邀請辯論，讓人民了解為什麼蔡英文要毀棄承諾。

立委陳以信則表示，立院要求蔡英文做國情報告，到目前為止都沒有前來，ECFA辯論前，蔡說「兩黨發言人終需進行一場辯論」，現在的民進黨若還是個負責任的政黨，就如同當年，當年馬總統有雅量接受在野黨邀請的辯論，如果要車輪戰就到立法院來，接受一對一的辯論國民黨也歡迎。

立委李德維表示，今天包含國民黨所有主管、兩位立委到總統府前，蔡英文無論是到立院報告說明，直接面對民意機構國民黨也贊成，但從2月28日到現在蔡英文完全不肯回應，因此今天代表最大在野黨主席邀請辯論，不要再躲在行政院後面、總統府裡面，出來面對人民、面對在野黨監督。

此外，國家政策研究基金會最新民調顯示，反對萊豬進口上升5％，王育敏回應，顯而易見，民眾的疑慮越來越深，蔡有必要溝通，最好的方式就是接受辯論邀請，蔡英文透過辯論若仍認為有道理，不接受挑戰，萊豬疑慮還會越來越深，將會變成民進黨執政重大破口，民意終究會反撲，執政黨要小心以對。

國民黨「萊豬進口辯論邀請函」內容如下：

蔡總統英文大鑒：



總統自今年8月28日宣布，基於國家經濟利益及台美貿易協定，將於明年1月1日開放含有萊克多巴胺的全豬進口。

兩個多月以來，人民的疑慮未減，行政部門對萊豬標示及食安維護等問題，無法提出令人民信服的辦法。



在野黨提出邀請總統赴立法院，針對萊豬進口問題，向國人進行「國情報告」也遭到貴黨立委封殺，戕害人民知的權利。



總統曾說「讓人民上街，總統該感到羞愧。」



消基會官網連署「拒絕萊豬」人數已達15萬人，11月22日更有超過五萬人為了「護食安」走上街頭發出怒吼。

為了食安、為了人民，啟臣建請總統比照2010年擔任民進黨黨主席期間，提出與馬英九前總統針對「ECFA簽訂」所進行的電視辯論，與啟臣針對「萊豬進口」問題，進行電視公開辯論，針對民眾的擔憂釋疑。



啟臣已指派國民黨副秘書長李彥秀擔任電視辯論小組窗口，建請總統能儘速推介聯繫窗口，協商後續事宜。讓台灣重大公共政策的討論更公開透明，立下典範，這是台灣人民之福、台灣民主之幸。

國民黨黨主席 江啟臣

▲國民黨前往總統府向蔡英文遞送「萊豬進口辯論邀請函」，文傳會主委王育敏發言。（圖／記者林敬旻攝）