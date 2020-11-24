　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨赴總統府遞辯論戰帖：2010年馬英九做得到蔡英文也行！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨前往總統府遞送「萊豬進口辯論邀請函」，由總統府公共事務室主任高遵受理。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨前往總統府遞送「萊豬進口辯論邀請函」，由總統府公共事務室主任高遵受理。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副秘書長李彥秀24日上午10點至總統府前遞送「萊豬進口辯論邀請函」給蔡英文，代表國民黨正式向蔡英文提出辯論邀請。文傳會主委王育敏指出，當年的馬英九做到了，相信蔡英文也做得到，希望蔡總統也答應江啟臣的邀約。

國民黨立委陳以信、李德維，及台北市議員羅智強、李彥秀、王育敏等人上午前往總統府，由總統府公共事務室主任高遵出面接下邀請函表示，「本於職責，會往上呈」。

在此之前，國民黨一行人在對面廣場進行訪問，羅智強喊話總統蔡英文，「別神隱、別怯戰！」，江啟臣願意針對台灣人民最關心的瘦肉精豬肉進口問題，邀請蔡英文辯論，讓人民了解衝擊是什麼，健康影響是什麼？

羅智強表示，用2010年在野的民進黨主席蔡英文提醒現在的蔡英文，當時蔡英文要求與前總統馬英九辯論「兩岸經濟合作架構協定」（ECFA）辯論，當時馬英九正在南太平洋訪問，馬二話不說立刻答應，如今蔡英文是史上最高票總統，不要當了總統就忘了過去的自己。

羅智強說，同時也用2013年的蘇貞昌提醒今天的蘇貞昌，當時在反服貿時，馬英九提議比照2010年ECFA辯論，協調後確定在同年9月15日辯論，蘇卻臨時取消。

羅智強表示，況且當年是牛豬分離，那時反對進口的是蔡英文，今天開放的也是蔡英文，因此江啟臣邀請辯論，讓人民了解為什麼蔡英文要毀棄承諾。

立委陳以信則表示，立院要求蔡英文做國情報告，到目前為止都沒有前來，ECFA辯論前，蔡說「兩黨發言人終需進行一場辯論」，現在的民進黨若還是個負責任的政黨，就如同當年，當年馬總統有雅量接受在野黨邀請的辯論，如果要車輪戰就到立法院來，接受一對一的辯論國民黨也歡迎。

立委李德維表示，今天包含國民黨所有主管、兩位立委到總統府前，蔡英文無論是到立院報告說明，直接面對民意機構國民黨也贊成，但從2月28日到現在蔡英文完全不肯回應，因此今天代表最大在野黨主席邀請辯論，不要再躲在行政院後面、總統府裡面，出來面對人民、面對在野黨監督。

此外，國家政策研究基金會最新民調顯示，反對萊豬進口上升5％，王育敏回應，顯而易見，民眾的疑慮越來越深，蔡有必要溝通，最好的方式就是接受辯論邀請，蔡英文透過辯論若仍認為有道理，不接受挑戰，萊豬疑慮還會越來越深，將會變成民進黨執政重大破口，民意終究會反撲，執政黨要小心以對。

國民黨「萊豬進口辯論邀請函」內容如下：

蔡總統英文大鑒：

總統自今年8月28日宣布，基於國家經濟利益及台美貿易協定，將於明年1月1日開放含有萊克多巴胺的全豬進口。
兩個多月以來，人民的疑慮未減，行政部門對萊豬標示及食安維護等問題，無法提出令人民信服的辦法。

在野黨提出邀請總統赴立法院，針對萊豬進口問題，向國人進行「國情報告」也遭到貴黨立委封殺，戕害人民知的權利。

總統曾說「讓人民上街，總統該感到羞愧。」

消基會官網連署「拒絕萊豬」人數已達15萬人，11月22日更有超過五萬人為了「護食安」走上街頭發出怒吼。
為了食安、為了人民，啟臣建請總統比照2010年擔任民進黨黨主席期間，提出與馬英九前總統針對「ECFA簽訂」所進行的電視辯論，與啟臣針對「萊豬進口」問題，進行電視公開辯論，針對民眾的擔憂釋疑。

啟臣已指派國民黨副秘書長李彥秀擔任電視辯論小組窗口，建請總統能儘速推介聯繫窗口，協商後續事宜。讓台灣重大公共政策的討論更公開透明，立下典範，這是台灣人民之福、台灣民主之幸。

國民黨黨主席 江啟臣

▲國民黨前往總統府向蔡英文遞送「萊豬進口辯論邀請函」，文傳會主委王育敏發言。（圖／記者林敬旻攝）▲國民黨前往總統府向蔡英文遞送「萊豬進口辯論邀請函」，文傳會主委王育敏發言。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
「桶屍少女」燦笑長相曝光　爸爸尋愛女等3年了
快訊／陳艾琳老公持毒被逮　3萬元交保
桶屍案解剖相驗　「16歲少女胸插剪刀」遭割頸
周星馳「分手內幕」綠爆！　遭前女友討2.5億
老公Alex持毒被捕陳艾琳忍痛上工　經紀人曝現況
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「中天關台萊豬進口」　顏寬恒痛批：民進黨反民主毒害台灣人

拜登任命布林肯出任國務卿　外交部：有信心深化台美各領域合作

台灣民意基金會／侯友宜是台灣人最欣賞的6都市長　展現2024潛能

國會頻道LINE官方帳號上線！　一鍵關注立法院議事

游淑慧諷高嘉瑜「兩屋閒置、一屋囤物」：拋出黃枕頭徹底歪樓

嚴格把關校園營養午餐　盧秀燕：查獲萊豬立即解約不錄用

拜登宣布國務卿人選　布林肯曾見蕭萬長肯定「馬習會」

台灣民意基金會／牛肉麵事件重挫蘇貞昌！　支持度下跌5.2％

籲國民黨停止杯葛！　民進黨：不必做過多的政治操作浪費人民時間

國家公園亂丟垃圾3年僅罰12件　綠委提案加重罰鍰、拍照上網公開

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

闖「待轉大富翁現場」迴轉被攔　他問兩次可以嗎？警盯上：熄火

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

黃子韜羞笑示愛IU：我願意秒娶她！　「主動私訊曝結果」直播真情告白

「中天關台萊豬進口」　顏寬恒痛批：民進黨反民主毒害台灣人

拜登任命布林肯出任國務卿　外交部：有信心深化台美各領域合作

台灣民意基金會／侯友宜是台灣人最欣賞的6都市長　展現2024潛能

國會頻道LINE官方帳號上線！　一鍵關注立法院議事

游淑慧諷高嘉瑜「兩屋閒置、一屋囤物」：拋出黃枕頭徹底歪樓

嚴格把關校園營養午餐　盧秀燕：查獲萊豬立即解約不錄用

拜登宣布國務卿人選　布林肯曾見蕭萬長肯定「馬習會」

台灣民意基金會／牛肉麵事件重挫蘇貞昌！　支持度下跌5.2％

籲國民黨停止杯葛！　民進黨：不必做過多的政治操作浪費人民時間

國家公園亂丟垃圾3年僅罰12件　綠委提案加重罰鍰、拍照上網公開

高爾宣挑戰直播　一開尷尬「大家也覺得算了」秒關

川普為何不認選舉結果？　金燦榮：如不鬧，他離開白宮會很慘

王志鵬／潛艦國造開工　艱困才剛開始

多圖／輔大正妹月曆曝！她飄仙氣激似周子瑜　男粉喊「本人真美」

胖手指再現？　台積期貨閃崩、交易人初估慘賠40萬

金馬男配納豆當眾「路邊撒尿」！　一見檳榔就想吃秒被制止

縱貫線台南=打狗通車120年！紀念套票「限量1500組」11/28開賣

公費流感疫苗使用破9成！「剩近30萬劑」莊人祥估可打到12月中

驚悚影像曝！3男1女開iRent逆向衝向餐廳　2路人遭撞1命危

日動物園迎第17大貓熊寶寶　生父高齡「相當人類80多歲」再創紀錄

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

柯文哲加碼觀光補助12/24起跑　自由行平日住宿每房每晚折1000元

鄭運鵬抓到「藍營黨國不分鐵證」！

高嘉瑜曝超亂房間照　他揭背後目的

高嘉瑜房貸＋房租月繳近12萬　立委薪資曝光19萬500、年終1.5個月

高嘉瑜買房風波　財產申報曝光台積電、群創股票

美少將突訪台　退將：這次確實很不尋常！

高嘉瑜香閨嚇死人　自爆「吃過期食品」

RCEP被排除！　他揭露「替代方案」

網友挑戰高嘉瑜的「衣服山」！　眼尖找出散落衣物所在位置

關中：換柱、郭台銘壓制韓流令我傷心

高嘉瑜親曝租屋處10年枕頭、沒看過蟑螂

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

江啟臣向蔡英文下辯論戰帖　總統府回應了

更多熱門

相關新聞

中天關台萊豬進口　顏寬恒批：民進黨反民主

中天關台萊豬進口　顏寬恒批：民進黨反民主

中國國民黨副祕書長顏寬恒，今(24)日上午出席彰化縣黨部建黨126週年慶祝大會時，在致詞中嚴厲譴責執政黨傲慢，嘴巴喊民主但是反民主，關掉代表公平正義真相的中天電視台、拿進口萊豬來毒害台灣人，用人民納稅錢來養網軍1450，攻擊國民黨執政的縣政府，製造矛盾與衝突。

盧秀燕：查獲業者使用萊豬立即解約不錄用

盧秀燕：查獲業者使用萊豬立即解約不錄用

民進黨：國民黨不必做過多的政治操作浪費人民時間

民進黨：國民黨不必做過多的政治操作浪費人民時間

蘇貞昌嗆辯論不如立院質詢　江啟臣：別急著取代蔡英文

蘇貞昌嗆辯論不如立院質詢　江啟臣：別急著取代蔡英文

萊豬元旦叩關　蘇貞昌：疫情過去一定會去查廠

萊豬元旦叩關　蘇貞昌：疫情過去一定會去查廠

關鍵字：

萊豬瘦肉精美豬辯論

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

陽明大學驚傳學生墜樓！她崩潰PO文：救救我們

婁峻碩焦凡凡「和平談分手 」網討真相

熊熊內湖爬山穿超辣！　野外脫衣

即／陳艾琳老公持大麻煙油被捕

快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

客機降落時差3公尺撞上閃爍光點

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD
街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面