川普為何不認選舉結果？　金燦榮：如不鬧，他離開白宮會很慘

▲金燦榮分析，川普不認選舉結果，應該跟個人利益有關。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國大選選舉大局幾乎已定，即使川普難以翻盤，揚言要揭發「選舉舞弊」。對於川普一連串抵抗動作，引起大陸學界高度注意，知名國際關係學者金燦榮分析，「除了性格原因外，還有個人利益的考慮。如果他老老實實接受這個結果，他離開白宮以後會很慘。這麼鬧一鬧，他可以跟建制派達成某種默契。」

根據大陸媒體深圳衛視直新聞報導指出，對於川普目前不服輸的態度，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮受訪時表示，川普不接受選舉結果，有幾個原因。「首先，他有7300萬的支持者，必須向選民交代；另外，他的性格就是不服輸，明明說的還是不服的，至少嘴上不服輸。」

▲美國總統川普積極推翻選舉結果。（圖／路透）

金燦榮指出，「第三，可能還是有一些利益考慮，因為得罪了很多人，有很多人要起訴他，如果他老老實實接受這個結果，離開白宮以後會很慘的，這麼鬧一鬧，可以跟建制派達成某種默契。就是我不鬧了，但是你們就放過我一把，如果有起訴，你可以給我擺平。」綜合這幾個因素，現在又出現了一個結果，川普及團隊正在努力推翻選舉結果。

美選3日就結束，至今快20天還是沒結果。金燦榮認為，「川普不服，正在用法律政治談判，甚至局部地煽動民眾鬧事來改變結果。大部分人認為他這些動作給拜登下面一個團隊添麻煩，但是並不能改變結果。」

▲美國總統當選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

拜登上台後，中美關係是否可能走出目前的僵局，未來要打破僵局的關鍵是什麼？金燦榮分析，「首先主要取決於拜登的幕僚，其重要性不如他本人。未來關鍵是與拜登和其團隊建立聯繫，恢復對話。恢復對話後，後面有很多事情就可以一塊做。」

相較川普做事風格，金燦榮強調，「拜登上台總體來講，對中美關係的利是大於弊的，至少願意跟中國會有某種接觸。因為現在中美關係一大問題，就是川普完全中斷中美之間任何對話，這個很麻煩，這個很不好。拜登上台我覺得至少一部分對話是會恢復的，對中美關係非常好。」

▲金燦榮認為，拜登將持續打「台灣牌」，但有分寸拿捏。（圖／達志影像／美聯社）

談到拜登在國際外交上手段？金燦榮認為，「拜登會找盟友一塊對中國施壓，川普寧可自己對抗，這樣對中國壓力很大，但是相對簡單。拜登可能要複雜一點。手法複雜一點，面對起來困難一點。拉盟友來壓我們，或者借用國際平台來壓我們，這個可能都是以後常見的姿態。」

未來，拜登政府在台灣問題上是否會採取比川普政府更加激進的政策？金燦榮覺得拜登應該會用「台灣牌」，目前美國兩黨都把中國當對手，其實對於中美關係結構上的競爭性，兩黨態度一致。

金燦榮進一步分析，「台灣牌」是美國手上重要的一張牌，所以兩黨都會用。但是區別是，川普用起來好像有點肆無忌憚，拜登用起來可能稍微有所節制，這對避免台灣問題激化，緩和中美關係是有點好處的。