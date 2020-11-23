桶屍兇手12年犯罪史曝！蹲牢苦讀拿第一獲假釋　出獄秒現形狠殺2人

▲台中桶屍案，案發刑場曝光。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、陳羿妏／整理報導

台中、苗栗2死桶屍命案震驚社會，根據檢警偵辦，死者為16歲少女與54歲男子，目前命案皆指向一犯罪集團，其中一名嫌犯是有「光哥」稱號的徐德益，12年前曾是飛車搶劫案主嫌，遭判刑10年6月，雖於獄中、假釋期表現良好，卻在這之後接連涉入兩案，並涉犯驚人的桶屍案，對此《ETtoday新聞雲》也為您整理徐於近12年內的犯罪過程。

飛車搶劫案

徐德益於2008年就曾吸收青少年加入他的搶劫集團一同犯案，據了解，該集團組織分明、紀律嚴謹，分為行動組、監視組、支援組，徐還會要新加入成員用「飛車搶案」方式練膽量，並將成員們身分證沒收，以防止洩密，聲稱不配合就會做掉成員，案經審理後，徐德益遭判刑10年6月。

獄中、假釋期間表現良好

不過徐德益蹲牢期間，參加國立空中大學課程，表現良好，獲得班上第一名，台中高分院於2015年3月20日裁定假釋，而徐於假釋期間，考取不動產經紀營業員證明擔任房仲，擔起家中經濟重擔，見父母年邁，更接掌經營家中工廠，與父母、妻兒同住，負責一家經濟來源，因此，法官認為徐努力充實自我，且於假釋出監後，有正常工作，負擔家庭義務，確有悔悟之心，將徐的刑期縮刑至2018年9月25日。

因300萬元爆發第一起桶屍案

徐在服刑假釋期間雖表現優良，但沒多久卻再度犯案！2017年間徐德益因懷疑下屬的16歲女友偷竊300萬元，隨後竟持菜刀、剪刀將少女於新竹殺害，再將遺體運到養狗場，並將遺體裝入塑膠桶，放2天後棄屍。

媒介未成年少女陪酒坐檯

在另一起桶屍案爆發前，徐德益2018年8月至9月間還與友人媒介17歲少女前往KTV、酒吧陪酒坐檯，並從少女鐘點費一小時1000元，抽成200元，事後遭警方破獲，而全案經台中地院審理後，徐德益於2019年8月21日遭判刑4月，得易科罰金12萬元。

因土地借貸案，爆發第二起桶屍案

到了2019年間，徐德益涉嫌土地詐貸2690萬元，並懷疑54歲男子可能當庭說出對他不利的言詞，因此在開庭前將男子擄走，並活活打死，再裝入桶內棄屍，直到一名集團成員受不了良心譴責，偷偷向友人透露，全案因此曝光，目前8名嫌犯均已落網，其中6人遭收押禁見，另外2人則分別服刑中及被收容，至於這起土地借貸案，徐德益則遭另行通緝。

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