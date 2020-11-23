好市多「黑五限定」第二彈！鑽石項鍊、雙螢幕筆電現蹤了　加碼55吋電視

▲好市多黑色購物節本周開跑。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」於今（23）日正式登場，一連7天將推出上百樣優惠商品讓民眾買到手軟，首日就有洗髮精最低49折折扣，而最夯的家電、精品類也吸引不少人買單，尤其57萬金條可是開賣1小時就賣光了。稍早好市多APP再度搶先公布明（24）日祭出的精選商品優惠資訊，包括超夯鑽石項鍊、筆電等通通現蹤，把握機會開搶。

▲▼好市多黑五第二彈優惠商品曝光。



好市多「黑色購物節」第二日精選優惠商品搶先曝光，有明治貓熊夾心餅乾組、AVEENO寶寶天然燕麥沐浴洗髮乳、SAMSUNG55吋 8K QLED量子電視、SWISS DIAMOND深煎鍋含蓋、1.5克拉鑽石項鍊、BRITA桌上型濾水器8.2公升、ASUS 14吋雙螢幕筆電、AIRBORNE香橙發泡錠、DEGREES 男保暖衣2件組、DEGREES 女長袖熱能保暖衣2入組、牙周適牙齦護理牙膏等共11項。

其中，去年開店15分鐘就完售的鑽石項鍊再度現身，而今日未有優惠的3C類產品明日也將有筆電折扣，有需求的民眾可要把握機會怒買一波。好市多「黑色購物節」於本周正式開跑，同樣延續去年一共有7天時間，並祭出上百樣優惠商品，最高可激省28萬，各門市營業時間也提早至9點開始營業，27至29日則提早至8點開門。

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