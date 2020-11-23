好市多黑五戰況曝「最多人搶249元神物」　她再打包這3盒：很划算

▲原PO買了左邊玩具，降為249元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

萬眾矚目的好市多「黑色購物節」在今（23）日登場，其中最熱銷的就是家電類！不過台中一名女網友興奮逛了一圈，反認為現場人潮不多，且賣場給的優惠誠意也不夠，言語中透露出失落感。至於現場最多人搶購的，是原價549元卡車玩具，現場秒折300元，以及40公分夜用衛生棉，特價149元。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，今日特地衝去賣場挖寶，卻發現黑色購物節「好買的不多...許多沒有拍到特價」，唯獨優惠有感的是洗髮精產品，無奈原PO興趣不大。

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逛了一圈下來，原PO拍下照片與分享心得，直呼「最多人搶的大概是玩具車，它還會發出叫聲哦！蘇菲衛生棉也蠻划算的，便宜70元！」最後，原PO只打包一台249元玩具車，以及3盒衛生棉，便決定返家，「給各位參考囉！」

▲24片衛生棉特價149元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，底下網友搖頭直呼，「真的沒什麼感覺買的，寢具有缺的可以去買枕頭、被子有特價」、「感謝好市多，不要買最省」、「黑色星期五快變成清庫存星期五了」、「感覺像是平常會特價的東西，聚集在這幾天一起賣」、「正常情況啦，捨不得下殺大折扣，都是下殺大型家電產品，根本沒用到」、「被玩具車燒到了～希望下班去還有」。

▼寢具與玩具都有折扣！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



▼有網友大推，789元的哆啦A夢紙尿褲！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

