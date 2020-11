影／超夯82吋電視現省3.2萬下殺75折！好市多「黑色購物節」優惠商品公開

記者蕭筠、林育綾、黃凱翊/台北報導

美式賣場好市多(Costco)年度盛事「黑色購物節」今(23)日正式開跑,一連7天要讓民眾買到手軟,且跟去年相比今年最高可狂省28萬,超級划算。首日搶先曝光的優惠商品就有超夯82吋電視、金條等,通通都有超殺折扣且數量有限,9點準時開搶。八點半左右就已出現排隊人潮,截至九點開門為止,現場已有出現上百位民眾等候,跟去年相比,搶購熱潮絲毫不減。

▲好市多黑色購物節首日主打,82吋電視下殺75折,現省3.2萬。(圖/記者蕭筠攝)



▲好市多連7天黑色購物節正式開跑,一早就湧現排隊人潮 。(圖/記者蕭筠攝)





▲好市多黑色購物節首日,民眾9點魚貫進入賣場內,未出現推擠狀況。(圖/記者蕭筠攝)

好市多「黑色購物節」重磅登場,首日開賣的精選優惠商品有SAMSUNG82吋CRYSTAL UHD電視、BOSCH 60公分獨立式洗碗機、滿意寶寶褲型紙尿褲-哆啦A夢版、999.9財富女神金條十盎司、ANDES空氣清淨機、SHARP 235公升變頻雙門電冰箱、SEALY標準雙人床墊、SAMSUNG20公斤智慧觸控變頻洗衣機共8款,其中包括過去一開賣就秒殺的家電3C、黃金等。



▲999.9 財富女神金條十盎司打97折。(圖/記者蕭筠攝)

▲WHIRLPOOL 17公升洗衣機+16公升乾衣機打82折。(圖/記者蕭筠攝)

▲YAMAHA SOUDBAR 兩件式家庭劇院組(含重低音)下殺78折。(圖/記者蕭筠攝)

記者現場直擊,開賣首日家電用品區最熱門,許多民眾把握機會,想趁特價時期把下殺75折的82吋電視、還有82折的洗衣機等通通搬回家,只是雖然電視有限額,但開賣過了一小時還沒宣告售罄,賣場人員向記者表示,今年提供的家電商品數量雖然有限但有比以往多。

另外,在生鮮食品區部分的商品疑似因折扣不大,並不太吸引民眾,許多人多半看兩三眼就轉身離開。生活用品類中,秋冬季節需要的棉被、手套則有蠻多民眾選購。

▲▼黑色購物節首日,入場人潮多半聚集在家電用品區,買氣夯。(圖/記者蕭筠攝)

另,業者也透露今年的黑色購物節,若民眾天天排隊幸運搶購到所有優惠商品,相較去年的20萬今年再多省8萬,最高激省28萬,給足誠意,至於營業時間,各門市也提早至9點開始營業。

▲▼秋冬必備的毯子、羽絨大衣及手套等,也是民眾的搶購重點之一。(圖/記者蕭筠攝)

▲民眾對生鮮食品興趣缺缺,購買人潮不多。(圖/記者林育綾攝)





▲應景的聖誕樹組合也下殺61折。(圖/記者蕭筠攝)

2020好市多「黑色購物節」優惠商品清單

家電3C類

三星82吋 CRYSTAL UHD電視 原價129,589元 特價97,589元(75折)



獨立洗衣機 原價29,999元 特價 26,399元 (87折)

SHARP 253L FFRIDGE 253公升雙頻雙門冰箱 原價14,499元 特價12,999元(86折)

WHIRLPOOL 17公升洗衣機+16公升乾衣機 原價 66,899元 特價55,449元(82折)

SAMSUNG 20公斤智慧觸控變頻洗衣機 原價22,199元 特價18,699元(84折)

YAMAHA SOUDBAR 兩件式家庭劇院組含重低音 原價10,999元 特價 8,599元(78折)

ELECTROLUX 伊萊克斯二合一無線吸塵器 原價7,999元 特價5,999元(74折)

ANDESAIRPURIFIER 空氣清淨機CADR-219(CMF) 原價29,999元 特價23,999元(79折)

AIRMATE CONVECTION HEATER 居浴兩用對流式電暖器HC12102R/IP24防潑水 原價2999元 特價2699元(89折)



精品類

999.9 財富女神金條十盎司 原價 584,999元 特價 570,999元(97折)

生活用品類

SIDIZ T50 LIGHT CHAIR人體工學網背辦公椅 原價 5,499元 特價 3,999元(72折)

SAMSONITE LUGGAGE SET硬殼行李箱2入組 原價4,885元 特價3,385元(69折)

承億文旅 HOTEL DAY+桃城茶樣子/雅客小半島 平日雙人房一泊二食住宿券 原價3,999元 特價 3,399元(84折)

ZMI 60W TYPE C CABLE 3PK 紫米TYPE C TO C 傳輸線 原價275元 特價175元(63折)



MARC NEWYORK DOWN JACKET 女長版連帽羽絨外套 原價2,199元 特價1,199元(54折)

CHAMPION MEN 男刷毛上衣REVERSE WEAVE 原價1,099元 特價944元(85折)

GERRY兒童外套與帽子 (美尺寸XS~L) 原價1,149元 特價899元(78折)

GERRY MENS BOMBER JACKET 男外套 (亞洲尺寸S-XL) 原價999元 特價799元(79折)

GERRY 3IN1 女三合一防風連帽外套(亞洲尺寸S-XL) 原價1999元 特價1499元(74折)

32DEGREES DOWN 女輕量羽絨外套(亞洲尺寸S-XL) 原價999元 特價799元(79折)

32 DEGREE MENJOGGER 男運動長褲(亞洲尺寸S~XL) 原價499元 特價399元(79折)

ORVIS MEN'S FLANNEL SHIRT 男長袖法藍絨襯衫(美尺寸S~XL) 原價599元 特價499元(83折)

WEATHERPROOF 女長板拼接連帽外套 亞洲尺寸S-XL 原價1469元 特價969元(65折)

WEATHER PROOF MENS JACKET 男連帽防風外套(亞洲尺寸S-XL) 原價1129元 特價929元(82折)

ANDREW MARC 3IN1女三合一連帽外套 亞洲尺寸S-XL 原價1699元 特價999元(58折)



LIFE COMFORT THROW 舒適毯400GSM 原價399元 特價309元(77折)

PRIMALOFT 長纖隨意毯 原價669元 特價399元(59折)

HEAD WOMEN TOUCHSCREEN RUNNING 女用可觸屏運動保暖手套 原價419元 特價299元(71折)

HEAD TOUCHSCREEN RUNNING GLOVES可觸屏運動保暖手套 原價469元 特價349元(74折)

BERKSHIRE LIFE THROW 柔細壓紋毛毯 450GSM 原價465元 特價335元(72折)

HOTEL GRAND 美國製雙人白羽絨被 原價2,749元 特價2,349元(85折)



HOTEL GRAND 舒適羽毛枕2入 原價739元 特價619元(83折)

戶外燃木暖爐 原價4,299元 特價3,499元(81折)

ALPECIN咖啡因洗髮露(375ml*3入) 原價1145元 特價795元(69折)

PLENUS ALL IN ONE SHAMPOO 植萃全效洗髮乳 400毫升2入 原價999元 特價499元(49折)

滿意寶寶多拉a夢尿布L號 132片 (9~14公斤) 原價899元 特價789元(87折)

HP彩色雷射無線網路印表機 共含碳粉匣兩支 M155NW 原價6,899元 特價6,249元(9折)

SYSMAX UP SYSTEM MUL TIBO 桌上型多用途16格收納盒 原價639元 特價439元(68折)

去味大師香水室內擴香組(正裝2入+補充瓶4瓶) 原價499元 特價349元(69折)

TEFAL特福巧變精靈系列不沾鍋具7件組 原價3,999元 特價2,999元(74折)

FEBREXE 風倍清織物除菌消臭噴霧(370ml+640ml) 原價459元 特價359元(78折)

TEFAL無縫膠圈塑膠保鮮盒 長方型含蓋共10件組 原價999元 特價699元(69折)



泡棉運動紓壓滾輪 原價499元 特價349元(69折)

BBURAGO 1:43模型小車9PK 原價669元 特價369元(55折)

冰雪奇緣公主玩偶倆入組合 原價1159元 特價809元(69折)

衝天飛輪 原價629元 特價379元(6折)

柯克蘭耶穌誕生組 原價2,899元 特價1,999元(68折)

6.5吋LED聖誕樹附無線遙控器 原價11299元 特價6999元(61折)

3M細滑牙線棒組合包(盒裝+袋裝共1000支) 原價599元 特價499元(83折)



蘇菲超熟睡極上夜用 40公分8片3包 原價219元 特價149元(68折)

吉列鋒護手動刮鬍刀組(1刀架+7刀頭) 原價729元 特價549元(75折)

科克蘭刮鬍刀組(刮鬍刀1入+刀片14入) 原價739元 特價369元(49折)



DR.銀博士手部清潔凝膠(3入) 原價269元 特價129元(47折)

小鹿山丘葡萄柚籽抗菌防護液 原價515元 特價255元(49折)

GZOX 汽車水晶鍍膜套券組 含漆面、玻璃及輪胎鍍膜 皮革護理加贈除菌防汙途層 原價7,899元 特價7,399元(93折)



生鮮食品、酒品

VILSON ORGANIC SESAME 米森有機黑芝麻粉(每包500g 2包入) 原價599元 特價399元(66折)

黑松露菌菇醬(500g) 原價589元 特價489元(83折)

TRIDENT BREADED COD 冷凍酥炸鱈魚塊1.13公斤68折 原價569元 特價389元

元進莊冷凍薑母鴨1.2公斤X2包82折 原價449元 特價369元

元進莊蜂蜜櫻桃鴨腿600公克 (3片入) 原價319元 特價229元(71折)

LAUGHING COW BELCUBE笑牛原味迷你乾酪 原價359元 特價259元(72折)

PEPPERIDGE FARM水果風味餅乾組(4包入)778g 原價399元 特價339元(84折)

CHERRY GRANDFA ATHER 櫻桃爺爺南棗核桃糕 原價469元 特價359元(76折)

KIRKLAND SKINATLURE 豪華比利時巧克力禮盒 570公克 原價489元 特價399元(81折)



保健食品

ORGAIN COLLAGEN PEPTIDES 膠原白粉1000g 原價1365元 特價975元(71折)

ORGAIN COLLAGEN PEPTIDES 有機植物性蛋白粉 花生醬口味1.43kg 原價1035元 特價775元(74折)

桂格5X參蔘濃縮精華飲(15ml*34入) 原價1699元 特價1499元(88折)

