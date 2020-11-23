最低下殺49折！好市多「黑五」民眾瘋搶洗碗機、枕頭　嗨喊「有省到」

▲好市多內湖店。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（23）日上午9時正式開跑，首日就祭出82吋電視、金條等下殺商品搶客，《ETtoday新聞雲》一早直擊好市多內湖店，人潮與去年相比似乎更多，而今年最熱銷的就是家電類，包括洗碗機、空氣清淨機等，一開店該區就聚集滿滿人潮搶下單，不過據賣場人員透露，雖然特價商品數量有限但今年貨量比以往多，一位張先生就爽搬著2台空氣清淨機回家，認為真的「有省到。」

▲黑色購物節排隊首日。（圖／記者蕭筠攝）



好市多「黑色購物節」登場首日吸引不少人到店朝聖，業者也毫不手軟祭出超過40種優惠商品，其中，最便宜有洗髮精下殺49折，不過家電類最多人買單，包括洗碗機、洗衣機、冰箱等都湧入大批人詢問下單，而為迎接冬天如外套、枕頭、棉被、手套等商品也是許多人的目標之一，至於婆媽搬回家囤貨的商品非尿布莫屬。

▲民眾爽搬2台空氣清淨機回家。（圖／記者蕭筠攝）

一位張先生約8點多就到好市多內湖店，爽搬著2台空氣清淨機回家，他透露自己是首次來逛黑色購物節，再加上家裡住附近以及剛好有需求就來逛逛了，而原價29,999元的空氣清淨機折了6000元，特價只要23,999元，嗨喊「真的有省到。」於是趕緊搬了2台回家。

另一位蔡先生則透露看到82吋電視有一度心動，但後來仍因考量似乎無需求因此沒有下手，反而選擇了松露醬、芝麻粉等，而洗衣精則最划算有感；還有一名陳小姐表示，今天特別早來排隊，擔心晚點人會更多，但逛了賣場後卻覺得去年優惠比較多，自己則買了尿布囤貨，「有比較便宜。」其餘則看需求購買。

實際觀察今年民眾下手狀況，似乎以「需求」作為考量購買標準，若無需求也不會因為折扣購買優惠商品，如電視今年就不如以往開店5分鐘秒殺，金條也是1小時才完售。對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，品項都是針對不同族群，「讓會員以需求為主。」她也提到今年同樣祭出上百件優惠商品，也有將貨量加大，並考量疫情特別釋出善意，「希望會員買到更優惠商品。」並看好今年折扣、買氣「會員會更容易入手。」

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