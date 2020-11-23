　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萊豬開放倒數38天！陳吉仲：日本15年前就開放吃得比台灣多

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲認為，萊豬處理原則還是要回歸專業。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

秋鬥遊行昨天以反萊豬為主軸，農委會主委陳吉仲今（23日）出席謹慎使用抗生素宣誓活動，媒體問，有學者批評此事已淪為政治口水外，國民黨執政允許美牛進口，比之後民進黨開放萊豬的量多，是否國民黨有雙重標準？陳吉仲表示，處理原則要回到專業。

陳吉仲說，萊豬明年一月一日進入台灣牽扯到產業界發展、食品安全，還有國際經貿重大議題，處理原則還是要回到「專業」，也就是事實到底是如何，全世界有101個國家都可進口萊豬，而不是160個國家沒進口，更重要的是，在安全容許量以下就是安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲舉例日本、韓國，其中，日本最重視食品安全，但日本2005年開放萊豬，日本人現在每年吃到美豬超過2公斤以上，比國內吃到美豬0.49公斤還高，並說可看日本過去15年有無發生萊豬使用食品安全，在安全容許量就是安全，但還是有很多國內民眾或高危險群有疑慮，政府最重要的工作就是將市場、所有餐廳清楚標示，讓消費者多一個選擇。

有媒體追問，陳吉仲在活動上提到，抗生素有慢性威脅，萊克多巴胺對於慢性病者也是這樣，安全容許量就沒問題？陳吉仲不滿回應「這不是專業問題」，CPTPP會員國都允許萊豬進口，2012年萊牛開始進口，數量從1.8萬公噸，到去年超過6.4萬公噸，每年每人吃超過3公斤，如果過去8年有萊牛造成食品安全風險問題，就是政府要考慮的，但面對重大議題，還是要從專業角度看，從理性探討，對國家、消費者、安全和畜牧業才會是正面的。

ET快訊
女主播喝完咖啡驚見「杯底大塊黑異物」　店員激動：妳救了我們
藏屍老宅現場曝！16歲女慘死成桶屍　3年後「一關鍵」重見天日
已婚男主播爆伸魔爪「帶女員工看秘密基地」　受害OL崩潰發聲
泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！全是皇后陰謀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

柳丁盛產價格低　農委會啟動「小果收購每公斤8元」目標12500公噸

蝦皮嗨買「5盒+2大包日用品」不到200！讚嘆文一出...網狂歪樓朝聖

「狂操作4台ATM」被急拉角落　人夫哽咽一句！行員尷尬：不好意思

雄獅搶下台鐵「鳴日號」觀光列車經營權　跨年、元旦有望搭到

比霓虹罕見！士林竟出現「雙層彩虹」　挖出2年前奇蹟照：有5道

全台205位人醫會成員　台東仁愛之家洗牙義診

善耕365／ 內湖必吃美食！　心智障礙者用心手作挑戰每個人味蕾

折回家拿文件！目睹女友「猛踹老狗洩憤」他氣炸：要多惡毒才可以

超罕見特價！好市多「日本消臭神物」黑五大放送　網嗨：再怒扛2組

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

柳丁盛產價格低　農委會啟動「小果收購每公斤8元」目標12500公噸

蝦皮嗨買「5盒+2大包日用品」不到200！讚嘆文一出...網狂歪樓朝聖

「狂操作4台ATM」被急拉角落　人夫哽咽一句！行員尷尬：不好意思

雄獅搶下台鐵「鳴日號」觀光列車經營權　跨年、元旦有望搭到

比霓虹罕見！士林竟出現「雙層彩虹」　挖出2年前奇蹟照：有5道

全台205位人醫會成員　台東仁愛之家洗牙義診

善耕365／ 內湖必吃美食！　心智障礙者用心手作挑戰每個人味蕾

折回家拿文件！目睹女友「猛踹老狗洩憤」他氣炸：要多惡毒才可以

超罕見特價！好市多「日本消臭神物」黑五大放送　網嗨：再怒扛2組

最美飯店票選開跑！連2屆冠軍「台東日暉」退出：讓更多飯店被看見

黃國倫生日老婆甜送450萬吉他！　羅大佑一聽：你是逼我換老婆嗎？

10月房貸利率終結連4凍！利率微升至1.367%

陸媒分析亞美尼亞戰敗原因　採購更多「中國武器」結局大不同

換季必看！肌膚不穩謹守「3字訣」，敏感、脫屑不再來

民銀「金飯碗」不輸公股！預計注入千名新血　玉山銀行起薪36K

日職／巨人盼祛除衰運　疑似在福岡巨蛋灑鹽

黃之鋒、周庭認罪遭還押！　林飛帆曝：中共宣示香港是囊中物

用CNN換中天新聞　大豐媒體集團4系統23萬戶送件NCC

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

2規則逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是

女友譙「看皮卡丘」超幼稚　網：男的問題

兩波變天！今狂跌8度3縣市大雨　周末更強冷空氣探14度

男友玩姐妹丼！吳夢夢愛多人運動

入秋最強冷空氣「低溫16°C」時間曝

他面交PS5尬問「多訂嗎」　真相曝光秒鼻酸

壽星被「綁上鋼管車」慶生　遊街笑瘋萬人

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

好市多黑五戰況曝「最多人搶249元神物」

台灣被南韓超車　網點致命傷：韓人全做到

更多熱門

相關新聞

侯友宜「不進萊」！新北超前源頭管理

侯友宜「不進萊」！新北超前源頭管理

新北市長侯友宜23日召開記者會，攜手18家肉品輸入業者，以禽肉行銷發展協會李春來榮譽理事長代表宣示，自願進口不含萊克多巴胺豬肉。侯友宜強調，新北市超前部署，不進萊豬。

侯友宜攜手18家肉品業者「拒進萊豬」

侯友宜攜手18家肉品業者「拒進萊豬」

秋鬥半小時快閃疑「切割國民黨」？　侯友宜：理念一致

秋鬥半小時快閃疑「切割國民黨」？　侯友宜：理念一致

農委會：未來4年要刪3項抗生素

農委會：未來4年要刪3項抗生素

最新民調一面倒不認同陳時中這番話

最新民調一面倒不認同陳時中這番話

關鍵字：

美豬萊豬萊牛美牛農委會陳吉仲國民黨雙標日本CPTPP萊克多巴胺

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／台中驚傳2死桶屍案

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

高嘉瑜閨房照曝光！網看枕頭傻：口水漬？

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

小鬼黃鴻升新歌《地球上最無聊的下午》超催淚！

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶！3年後才找到

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

台中桶屍案！16歲少女遭強酸溶屍　被滅口原因曝

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面