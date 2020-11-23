萊豬開放倒數38天！陳吉仲：日本15年前就開放吃得比台灣多

▲陳吉仲認為，萊豬處理原則還是要回歸專業。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

秋鬥遊行昨天以反萊豬為主軸，農委會主委陳吉仲今（23日）出席謹慎使用抗生素宣誓活動，媒體問，有學者批評此事已淪為政治口水外，國民黨執政允許美牛進口，比之後民進黨開放萊豬的量多，是否國民黨有雙重標準？陳吉仲表示，處理原則要回到專業。

陳吉仲說，萊豬明年一月一日進入台灣牽扯到產業界發展、食品安全，還有國際經貿重大議題，處理原則還是要回到「專業」，也就是事實到底是如何，全世界有101個國家都可進口萊豬，而不是160個國家沒進口，更重要的是，在安全容許量以下就是安全。

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陳吉仲舉例日本、韓國，其中，日本最重視食品安全，但日本2005年開放萊豬，日本人現在每年吃到美豬超過2公斤以上，比國內吃到美豬0.49公斤還高，並說可看日本過去15年有無發生萊豬使用食品安全，在安全容許量就是安全，但還是有很多國內民眾或高危險群有疑慮，政府最重要的工作就是將市場、所有餐廳清楚標示，讓消費者多一個選擇。

有媒體追問，陳吉仲在活動上提到，抗生素有慢性威脅，萊克多巴胺對於慢性病者也是這樣，安全容許量就沒問題？陳吉仲不滿回應「這不是專業問題」，CPTPP會員國都允許萊豬進口，2012年萊牛開始進口，數量從1.8萬公噸，到去年超過6.4萬公噸，每年每人吃超過3公斤，如果過去8年有萊牛造成食品安全風險問題，就是政府要考慮的，但面對重大議題，還是要從專業角度看，從理性探討，對國家、消費者、安全和畜牧業才會是正面的。