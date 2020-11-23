秋鬥半小時快閃疑「切割國民黨」？　侯友宜：理念一致



▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

2020秋鬥遊行順利落幕，國民黨首次組團響應，但新北市長侯友宜22日僅停留半小時隨即快閃，遭外界質疑與藍營切割。對此，侯友宜23日回應，國民黨一直希望和市民、國人站在一起，自己一樣與國民黨有一致性理念，守護健康永遠是無價的，全力捍衛健康。

侯友宜23日出席在新店央北的公托聯合啟用儀式，他表示，自己從小養豬、賣豬肉，生在靠豬讓自己成長的家庭，對豬有感情。而這段時間，看到很多消費端、小吃店非常惶恐，一旦萊豬進口，都很擔心生意衝擊，光一個牛肉麵被指稱有瘦肉精就讓民眾驚慌失措，一定要站在守護市民、守護國人健康，全力站出來。

侯友宜呼籲，希望萊豬不要進來，若進來就要源頭把關，一定要徹底不能只有中下游，昨下午上凱達格蘭大道，也是自己第一次上凱達格蘭大道，表達自己對於萊豬進口的憂慮以及反對態度。

至於侯友宜在秋鬥現場僅停留約莫半小時就離開，媒體提問，是不是有刻意在跟藍營保持距離？他表示，相信國民黨一直希望跟市民站在一起、跟國人站在一起，自己一樣與國民黨有一致性理念，守護健康永遠是無價的，全力捍衛健康。

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