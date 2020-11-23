國內還剩「9項抗生素」可用　農委會透露未來4年要刪3項

▲農委會舉辦「謹慎使用抗生素，安全用藥好態度」宣誓活動。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（23日）響應世界動物衛生組織（OIE）提倡之「世界抗生素警覺週」，舉辦「謹慎使用抗生素，安全用藥好態度」宣誓活動，提高獸醫師及畜牧產業相關業者對此問題的認識。農委會主委陳吉仲提到，已刪掉36項抗生素，國內還有9項會再盤點。防檢局透露，會逐漸刪除，未來4年預計會先刪除3項。

陳吉仲表示， WHO、OIE和FAO三單位要求跨領域合作，針對所有抗生素使用，造成的細菌抗藥性要有具體行動方案，今天不是只有宣誓，接下來還要有具體行動，因為這牽涉到糧食安全、人體健康，和環境等問題，目前農委會已將最重的36個抗生素拿掉，只剩9個，如果用於治療會持續監測，並且做好管理，若用在促進生長部分，則有很大空間要檢討拿掉。

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防檢局副局長徐榮彬說明，剩下的9項抗生素都不是用於治療，都是預防疾病和促進生長的抗生素，歐盟都沒在用，計畫4年內再刪除3項，會參考國際相關資料。農委會指出，農民殷切期盼飼養的動植物健康成長並締造收益，但需要對生病的畜禽動物及植物做好預防監測、正確診斷並對症下藥，才是減緩細菌抗藥性產生及蔓延最重要的原則。

農委會強調，將鼓勵研發非抗生素之飼料添加物、動物用疫苗或新的抗菌藥物及診斷方法，改善放養密度，強化養殖健康及環境管理，加強生產者自衛防疫觀念，以降低感染發生率，並以疾病確診、正確投藥，達到謹慎使用抗生素的目標，同時也持續監測動物用抗生素使用量、加強動物用藥殘留監測，來共同守護抗生素的有效性，防止細菌產生抗藥性的機會。

