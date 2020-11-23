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深夜強拖女鄰居進貨櫃屋！台南男想硬上　結果命根反遭狠踹

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▲新北市籍吳姓男子去年5月間某日清晨在龜山區某處空地，隨機見落單女子自後熊抱往巷內拖行，以手勾住頸部與摀住嘴巴，欲強行親吻與撫摸胸部，女子掙脫後報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子見聽障女鄰居獨自遛狗，竟想強拖對方性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名男子阿冠（化名）今年3月間深夜見聽障女鄰居阿娟（化名）獨自一人遛狗，竟上前強拉對方至一旁貨櫃屋想硬上，但他在拉扯過程中，下體遭踢踹，事後並未得逞。對此，台南地院審理後，依對身體障礙之人犯強制性交未遂罪，將阿冠判刑2年8月，可上訴。

判決指出，阿冠前有竊盜、詐欺、毒品等前科紀錄，阿娟是他的多年鄰居，知悉阿娟為重度聽覺障礙者，孰料，今年3月12日晚間11時他見阿娟一人遛狗，竟大起色心，衝上前拉住阿娟手臂，將對方強拖至一旁貨櫃屋欲性侵，而他見阿娟於掙扎、反抗過程跌倒，在拉起對方時趁機環抱，並一口氣壓制對方在地，結果下體反遭阿娟踢踹。

▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿娟於拉扯過程踢阿冠下體反擊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

孰料，阿冠不甘心，更直接勒住阿娟的頸部，再以手撫摸、搓揉阿娟胸部，同時強拖阿娟往貨櫃屋方向前進，而阿娟則奮力拉住一旁的柱子，大喊救命，雙方對峙數分鐘後，阿冠自覺行為偏差，遂鬆手未得逞。事後，阿娟返家告知女兒，報警處理後全案因此曝光。

對此，阿冠坦承犯行，而法官勘驗相關說詞、證據後，確認阿冠性交未遂，認為阿冠有前科仍不知悔改，為滿足己慾，對落單、聽障的阿娟下手，已造成阿娟心中留下難以抹滅的陰影，審酌後依對身體障礙之人犯強制性交未遂罪，判2年8月，全案仍可上訴。

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