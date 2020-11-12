休學當舅公水電學徒！女學生遭4度侵犯　日記淚曝：他說覺得下面癢

▲小恬向舅公學習水電，卻在5天內遭對方侵犯4次。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／南投報導

南投一名女學生小恬（化名）2017年10月休學返回南投老家向「舅公」阿輝（化名）學習簡易水電技術，賺取工資來補貼生活費，孰料，對方卻於5天內趁機侵犯她4次。對此，刑事部分，阿輝被依強制猥褻、強制性交判處8年刑期，全案上訴最高法院中；至於民事部分，日前法院再判阿輝賠153萬元，可上訴。

判決指出，小恬的外婆與阿輝的太太是結拜姐妹，兩家互動頻繁，因此小恬都稱阿輝為「舅公」。小恬2017年10月休學回南投老家，經二姑姑介紹，向阿輝學習水電技術，藉此賺取學費、生活費。孰料，阿輝卻利用教學機會，同年12月12日，先於住處向小恬示愛，並要求小恬脫衣，遭拒絕後，竟直接把小恬壓到沙發上，強吻小恬的臉、胸部、腰及臀部等處，猥褻得逞。

小恬遭猥褻後怕家人擔心，也憂心破壞家人與阿輝的關係，便隱忍不說仍繼續前往阿輝住處學習，怎料，阿輝竟食髓知味，同月14日再度將小恬強壓至沙發上，性侵得逞；同月16日，阿輝甚至向小恬表明「想領取工資，就要配合發生關係」，不顧小恬拒絕，二度硬上得逞；隔日阿輝再以同樣方式性侵小恬。

事後，小恬向家人哭訴，並且拿出自己寫下的性侵日記，才報警提告。刑事部分，阿輝被依強制猥褻、強制性交判處8年刑期，目前全案上訴最高法院中，而民事部分，小恬因心理受到極大創傷，另向阿輝求償500萬元精神賠償。

▲小恬將慘痛經歷寫在日記裡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

對此，法官勘驗刑事庭審理資料，發現小恬傳送母親的簡訊內容曾提到「我發生很嚴重的事」、「我很想死...」、「我工作時被將軍廟那個老頭侵犯」、「從今以後不會在這麼相信人」，另外小恬手寫的日記中曾記載阿輝提及的有色字眼，像是「想去汽車旅館」、「覺得下面很癢的感覺」、「有沒有性行為過」，而小恬遭侵犯後也寫下「每天都帶我去強迫我脫下衣服跟他做性行為（我非常的反抗一直恐懼發抖）」、「我嚇到回家都在發抖」等語，足認小恬主張無誤。

法官認為，阿輝身為成年人，為滿足個人性慾，性侵、猥褻當時還未成年的小恬，行為已戕害對方身心健康發展，另審酌目前小恬現於大學就讀，未領有薪資，而阿輝現無薪資等情狀，判阿輝賠153萬元為適當，全案仍可上訴。

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