到女友妹租屋處借廁所！　台南男竟凍未條「猛撲硬上」　

▲男子與女友妹妹借廁所，卻趁機性侵對方得逞。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名男子阿中（化名）今年2月16日以借廁所名義，到女友妹妹小晴（化名）的租屋處，趁機將對方撲倒，性侵得逞。台南地院日前審結，依強制性交罪，將阿中判刑2年，另宣告緩刑5年，於判決確定3年內提供200小時義務勞務，可上訴。

判決指出，阿中與女友交往時因而結識小晴，今年2月16日下午3時許他向小晴表示，想借廁所，藉此進入小晴家，孰料，他卻趁機跑進小晴房間內，將小晴撲倒在床上，並以身形優勢強壓，不顧小晴反抗、掙扎，硬上得逞。

事後阿中向檢警坦承自己是一時色慾薰心，才會犯案，並取得小晴原諒，達成和解賠償，也主動接受心理諮商等治療。

對此，法官認為，阿中無犯罪前科，只是一時衝動犯案，犯後坦承不諱，也與小晴道歉達成調解，是積極面對過錯的具體表現，小晴也到院稱願意給阿中一次機會，因此除將阿中判刑2年，另宣告緩刑5年，期間交付保護管束，判決確定3年內提供200小時義務勞務。

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

【更多新聞】

男冒充「交大碩士」騙到工程師Offer！「報到1細節」秒被人資洗臉

基隆灑水車司機「尿急」撞斷消防栓！水柱猛噴2公尺高 馬路大淹水



交往月給3萬生活費！癡情男幫按摩妹贖身 還掏350萬還債遭甩崩潰

