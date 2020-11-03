少女搭末班區間車找男網友遭「硬闖紅燈」　色男賠30萬獲緩刑

▲桃園一名宋姓男子透過網路交友結識女網友，女網友搭末班車前往他家吃宵夜，遇生理期仍遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園宋姓男子透過網路交友軟體認識1名16歲少女，少女搭著末班車前往宋男家還買了宵夜想要一起吃，但宋男卻起色心，想對少女上下其手、女生以「生理期」來拒絕，但宋男仍霸王硬上弓。事後少女向姊妹求助才讓事件曝光；法院考量雙方和解，宋犯後坦承、願賠償30萬元，仍依強制性交罪判他2年、緩刑5年，且得義務服務240小時。

判決指出，宋男與甲女透過網路交友軟體而結識為朋友，彼此於2019年7月14日晚間11時許相約見面，甲女並搭台鐵區間車末班車前往桃園宋男家，還貼心買了宵夜想要一起吃。但宋男卻起了色心，以身體壓制甲女，不顧甲女以言語表示自己生理期來不想發生性行為、也用肢體想將宋男推開，但宋男仍親吻嘴唇、且脫掉她的外褲，完全不管甲女哭著表示「不要、很痛」，強制性交得逞，事後少女向姊妹求助，事情才曝光。

法官認為宋男利用獨處機會，無視甲女意願，仍對她採取強烈性交行為，令甲女造成難以彌補的陰影，此惡性及犯罪情節和一般暴力性侵犯罪有別，不到極其惡劣，而且考量宋男已與甲女達成和解且獲得甲女和家屬的原諒，同意給宋男自新的機會。

對此法官審酌宋男並未有前科紀錄，年紀也還小，因為一時失慮才犯錯，考量他坦承犯行也有所悔過，並與甲女以30萬和解，最後依強制性交罪判宋男有期徒刑2年、緩刑5年，並向公益機構或團體提供240小時義務勞務。

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