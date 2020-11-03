　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女搭末班區間車找男網友遭「硬闖紅燈」　色男賠30萬獲緩刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園一名宋姓男子透過網路交友結識女網友，女網友搭末班車前往他家吃宵夜，遇生理期仍遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園宋姓男子透過網路交友軟體認識1名16歲少女，少女搭著末班車前往宋男家還買了宵夜想要一起吃，但宋男卻起色心，想對少女上下其手、女生以「生理期」來拒絕，但宋男仍霸王硬上弓。事後少女向姊妹求助才讓事件曝光；法院考量雙方和解，宋犯後坦承、願賠償30萬元，仍依強制性交罪判他2年、緩刑5年，且得義務服務240小時。

判決指出，宋男與甲女透過網路交友軟體而結識為朋友，彼此於2019年7月14日晚間11時許相約見面，甲女並搭台鐵區間車末班車前往桃園宋男家，還貼心買了宵夜想要一起吃。但宋男卻起了色心，以身體壓制甲女，不顧甲女以言語表示自己生理期來不想發生性行為、也用肢體想將宋男推開，但宋男仍親吻嘴唇、且脫掉她的外褲，完全不管甲女哭著表示「不要、很痛」，強制性交得逞，事後少女向姊妹求助，事情才曝光。

法官認為宋男利用獨處機會，無視甲女意願，仍對她採取強烈性交行為，令甲女造成難以彌補的陰影，此惡性及犯罪情節和一般暴力性侵犯罪有別，不到極其惡劣，而且考量宋男已與甲女達成和解且獲得甲女和家屬的原諒，同意給宋男自新的機會。

對此法官審酌宋男並未有前科紀錄，年紀也還小，因為一時失慮才犯錯，考量他坦承犯行也有所悔過，並與甲女以30萬和解，最後依強制性交罪判宋男有期徒刑2年、緩刑5年，並向公益機構或團體提供240小時義務勞務。

・粉絲一用6年沒變心
・頭髮分岔不再來
・將近殺到一半的激殺價

賓士開車門23歲女騎士倒地...慘遭公車輾斃　有錢大媽：公司倒沒錢賠

病西施「被離職」要求「以物易物」　OL竟慘遭公司提告侵占

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

懲戒法院院長交接　許宗力期許參審員法官穩健運作

檢舉達人最愛！跨越雙白實線已罰23783件...監理站：別再噴錢啦

揪小王上摩鐵！人妻「親就有FU」　完事顫抖求饒：下次別玩屁股了

萬華男燒衣釀火災害鄰居命危　住戶曝：他早上獨自站在頂樓

被愛沖昏頭！純情男網路遇「樂樂」噓寒問暖　1句話險遭詐30萬

台南建案假日清早施工！居民嫌太吵...竟遭鐵鎚K凹大門「警告」

女同事借1萬元「遭打屁股」　忍5個月控性騷擾結局逆轉無罪

蔥油餅伯未繳健保費12萬「維生工具遭扣」　執行署前擺攤償款

苗栗阿伯散步滑落3米深溝　半身泡水大喊「救命」警消吊掛送醫

涉詐領健保費1800萬　嘉義大學眼科診所3醫師交保

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

懲戒法院院長交接　許宗力期許參審員法官穩健運作

檢舉達人最愛！跨越雙白實線已罰23783件...監理站：別再噴錢啦

揪小王上摩鐵！人妻「親就有FU」　完事顫抖求饒：下次別玩屁股了

萬華男燒衣釀火災害鄰居命危　住戶曝：他早上獨自站在頂樓

被愛沖昏頭！純情男網路遇「樂樂」噓寒問暖　1句話險遭詐30萬

台南建案假日清早施工！居民嫌太吵...竟遭鐵鎚K凹大門「警告」

女同事借1萬元「遭打屁股」　忍5個月控性騷擾結局逆轉無罪

蔥油餅伯未繳健保費12萬「維生工具遭扣」　執行署前擺攤償款

苗栗阿伯散步滑落3米深溝　半身泡水大喊「救命」警消吊掛送醫

涉詐領健保費1800萬　嘉義大學眼科診所3醫師交保

李彥秀轟蘇貞昌「腦袋停在遠古時代」：唐鳳都參加聯合國視訊會議了

梅復興／美國對台軍售：「要能移動指針」（下）

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算

懲戒法院院長交接　許宗力期許參審員法官穩健運作

「全都是泡沫」下一句是什麼？　網友惡搞笑噴…釣出鄧紫棋解答

檢舉達人最愛！跨越雙白實線已罰23783件...監理站：別再噴錢啦

搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！

揪小王上摩鐵！人妻「親就有FU」　完事顫抖求饒：下次別玩屁股了

不斷更新／再翻盤！拜登131：124張選舉人票　領先川普

快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普　

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

大量鷹架從20樓墜落…他在1樓被當場壓死！

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

公公保險箱竟在媳婦閨房　垃圾桶還翻出不可告人契約

即／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！

11歲時遭拋棄　她考上律師控父遺棄敗訴

瞎掰按摩「極陰穴」可整脊　幼教女師控整復師伸狼爪

影／超胸女移工醫美直播！刀法俐落豐唇塑臉

罔腰反擊遭偷拍、擅闖民宿　業者恐涉2罪

澎恰恰欠債遭恐嚇「斷雙腳」　2主嫌遭聲押

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

女大生父首發聲明：感激學校讓女兒成為很棒的人

快訊／女大生爸媽捧著骨灰罈！　搭機離開台灣傷心地

空姐嗆「機師餐加料」遭開除　長榮：不可能讓她回來

逼澎恰恰還債！通化街幫主收押禁見

更多熱門

相關新聞

國際蘭馨高鐵台南站歌舞倡公益

國際蘭馨高鐵台南站歌舞倡公益

近百位姐妹們跳起來，用歌舞提倡公益！台南縣國際蘭馨交流協會會員及志工們，3日在高鐵台南站進行快閃表演，演出前特意拿著「反家暴」、「反性侵」、「善用113保護專線」等標語，從人群中緩緩聚集，接著以精采的樂器及歌舞演出，深深吸引旅客的目光，獲得熱烈迴響，成功達到宣傳目的。

性侵「治療無限期」憲法法庭　法務部認不違憲

性侵「治療無限期」憲法法庭　法務部認不違憲

怒控遭董事長性侵！女助理二審逆轉勝

怒控遭董事長性侵！女助理二審逆轉勝

她遭董事長公公拖走性侵！　親媽吐怨氣：女婿更可惡

她遭董事長公公拖走性侵！　親媽吐怨氣：女婿更可惡

性侵犯強制治療釋憲案 大法官上午言詞辯論

性侵犯強制治療釋憲案 大法官上午言詞辯論

關鍵字：

性侵生理期女生妨害性自主

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／川普124：122張選舉人票　微幅領先拜登2票

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面