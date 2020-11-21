男冒充「交大碩士」騙到工程師Offer！「報到1細節」秒被人資洗臉

▲高雄一名男子自稱交大碩士應徵工程師職位，獲錄取通知後，拿著假畢業證書報到被人資抓包。（圖／資料照）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名男子阿宏（化名）去年2月間冒充國立交通大學碩士，應徵上某科技公司的網頁工程師職位，報到前製作假畢業證書後，於交資料過程遭公司人資查出履歷簡表與他的學位證書「所載日期」不符，經校方證實，全案因此曝光。日前高雄地院依偽造文書罪，將阿宏判刑3月，得易科罰金18萬，可上訴。

判決指出，阿宏去年2月間於求職網站把自己的學歷登載為交通大學電機資訊學院（電信學程）碩士畢業，以此應徵上一間科技公司的網頁工程師，而到公司報到前，他分別以擷取國立交通大學碩士學位證書的圖檔、印文，在該圖檔上記載其姓名、出生年月日、碩士學位、證書編號及學號，並偽造校長簽章、校印等方式，製作「假的畢業證書」。

不過，報到當日，公司人資收到畢業證書後，發現阿宏提供的證書與履歷簡表所載日期不符，進一步向交大求證，獲校方證實，確實查無阿宏此校友，全案因此曝光。對此，阿宏辯稱，他在20年前就偽造，因當時把該證書與其他資料放一起，才會不小心拿給人資。

不過，檢方查出，阿宏的履歷簡表上均刊登為交通大學電機資訊所（畢），錄取報到亦填寫相同學歷，被抓包偽造履歷後，阿宏仍在求職網站記載一樣學歷，難認是不小心夾帶出門，依偽造文書罪起訴並聲請簡易判決。日前高雄地院審理後，將阿宏判刑3月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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