男帶少女出遊…哄睡覺變啪啪！被逮扯喊：她自己在內褲「抹蝌蚪」

▲鄭男帶小君出遊，趁獨處一房時，與對方發生關係。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／基隆報導

鄭姓男子2018年3月10日帶著逃家的13歲少女小君（化名）與其他三名男性友人一同赴高雄、台南遊玩，趁兩人於旅社有獨處機會時，與小君發生關係，事後小君被尋回，向家人吐露實情後，小君母親憤而提告。對此，基隆地院審結，依對於未滿十四歲之女子為性交，將鄭男判刑4年6月，可上訴。

判決指出，鄭男結識小君時，便知悉對方為國一、年僅13歲少女，卻趁出遊、兩人獨處一房之際，與小君性交得逞，直到小君母親得知一切實情，趕緊報案，整起事件才因此曝光。

鄭男否認犯行，辯稱當晚他與另外一名男性友人同住，還一起於房內打手槍，小君內褲會驗有他的DNA，恐怕是因為小君將其自慰精液抹在自己內褲上。

法官查出，小君曾說過「不敢碰男生的精液」、「覺得很噁心」，但兩人確實有發生過關係，另外鄭男於警詢時也曾提及，案發當晚小君一直吵鬧，因此他先哄小君睡覺後，才返回原來房間，根據此說法，足證兩人曾獨處一房。

另外，案發後，小君曾傳送「我媽要告你」、「自己小心點」、「因為你勾引未成年孩童，非告不可的條件」、「我也不想告你」等訊息給鄭男，因此不採信鄭男說詞。

法官審酌鄭男於2017年、2018年間三度與未成年少女性交，分別遭判刑7月、6年、6年，如今再度犯下同樣錯誤，另考量全案未違反小君意願，雙方調解成立，但鄭男拒履行調解內容，審酌後依對於未滿十四歲之女子為性交，判鄭男4年6月，全案仍可上訴。



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