影／頭香5點半就排隊！好市多黑色購物節今開跑　民眾手刀搶空氣清淨機

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（23）日正式開跑，首日搶先曝光的優惠商品就有超夯82吋電視、金條等，營業時間也提前至9點，而一早就有不少消費者搶先排隊等候，頭香王先生更透露自己5點半就抵達，準備搶買空氣清淨機。

▲好市多內湖店排隊人潮，一早不到8點就有10多位民眾排隊。（圖／記者蕭筠攝）

好市多「黑色購物節」延續去年一連7天時間，在11月23日至29日限時登場，且跟去年相比今年最高可狂省28萬，首日搶先曝光的精選優惠商品有SAMSUNG82吋CRYSTAL UHD電視、BOSCH 60公分獨立式洗碗機、滿意寶寶褲型紙尿褲-哆啦A夢版、999.9財富女神金條十盎司、ANDES空氣清淨機、SHARP 235公升變頻雙門電冰箱、SEALY標準雙人床墊、SAMSUNG20公斤智慧觸控變頻洗衣機共8款。

今（23）日登場第一天，上午7時許，好市多內湖店就已有約10多位民眾排隊等候，包括家庭主婦、上班族、退休人士等，其中「頭香」王先生更透露自己5點半就抵達，就是為了搶空氣清淨機，而其他民眾也一邊滑手機、追劇、吃早餐排隊。

根據去年的「黑色購物節」，一連7天幾乎天天至少都有20種折扣商品，且為保持神秘，活動期間每日都會在好市多App上公布隔日精選商品優惠資訊，讓民眾提早列清單做準備。