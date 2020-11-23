影／蘇大媽大鬧台北轉運站「狂嗆站務員」　網：北漂打拼了

記者徐愷昕／台北報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」近2年多來檢舉或申訴員警瀆職案件達288件、處理其與他人糾紛向110報案紀錄近6年高逵1192件之多，台南地檢署先前依妨害公務、侮辱公務員罪嫌將她起訴，台南地院上（10）月認為她涉犯妨害公務、侮辱公務員等6罪，最後判處有期徒刑8月。蘇大媽22日晚間又被民眾發現大鬧台北轉運站，等車返鄉的乘客指出，蘇大媽不斷對客運站人員嗆聲，直到警方到場將她帶回，這場鬧劇才平息。

▲蘇大媽22日晚上大鬧台北轉運站，案經客運站報警後，她遭員警帶回派出所。（圖／翻攝臉書社團「阿蘭粉絲團蘇仙姑/蘇大媽不追蹤搶先看」、「920公社」）

蘇大媽22日晚上在台北轉運站遭民眾捕獲，由於她又在黑白亂、對站務人員大小聲，事情在網路上傳開後，不少人看完紛紛開玩笑表示，「丟臉丟到北部去了」、「北漂打拼了」、「台南混不下去了」、「麥來亂啦」、「勇闖北部」，更有現場民眾揶揄稱，「巨星來了，現場擠爆許多粉絲及記者。」

警方指出，經到場了解後得知，蘇姓婦人22日北上欲參加遊行，當天晚間7時50分許到台北轉運站後，因請求客運公司幫忙保管個人物品遭拒，一氣之下才對客運人員嗆聲大罵，目前已將她帶回派出所並依社會秩序維護法辦理。

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