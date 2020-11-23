影／2021元旦連假國道疏運措施出爐　國5將封石碇、坪林2入口匝道

記者賴文萱／台北報導

2021年元旦3天連假即將到來，為維持高速公路行車合理服務水準，高公局檢視歷年元旦連續假期交通狀況，分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為。其中，包含每日0至5時國道全線暫停收費，連假首日及次日每日0-12時也將實施國5石碇及坪林南向入口封閉措施。





▲2021元旦連假，每日0至5時國道全線暫停收費。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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高公局指出，12月31日跨年當天，預計有大批人流前往追夕陽、跨年及迎日出，國道恐出現大量車潮，強烈建議用路人搭乘公共運輸或改走替代道路；另為因應前往東部跨年之車潮，將提前於當日實施國3往國5雙向及國5南向南向精進式匝道儀控，呼籲用路人提前出發，避開壅塞車潮。

▲為因應前往東部跨年之車潮，將提前於當日實施國3往國5雙向及國5南向南向精進式匝道儀控。（圖／記者陳家豪攝）

另連假首日及次日（1月1日及1月2日）每日0-12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉措施，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發。

同時，考量假期間天候應變、國道沿線遊樂區舉辦的優惠活動、跨年晚會及觀落日、迎日出之地點交通需求，高公局也審慎規劃交通疏導措施及研擬應變。

▲一張表看2021元旦連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

2021元旦連假國道疏運措施

一、收費措施：

(一)、單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）：連假期間採單一費率。

(二)、路段差別費率：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)、暫停收費：每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一)、110年1月1日及2日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二)、110年1月2日及3日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一)、110年1月1日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(二)、110年1月2日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口；0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(三)、110年1月3日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲2021年元旦連假國道增加開放路肩一覽表。（圖／高公局提供）

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一)、視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二)、另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三)、針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3往國5雙向及國5南向精進式匝道儀控)。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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