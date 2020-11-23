影／蘇大媽台北轉運站跳針畫面曝！「被拒載」狂譙警：不要叫我小聲

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」昨（22）日晚間被民眾發現大鬧台北轉運站，員警獲報到場處理時，不斷勸說蘇大媽冷靜、不要影響搭車秩序，但她仍不予理會，陸續嗆聲，「不要叫我小聲」、「你管我要不要對她（站務員）罵，你有怎麼資格跟我講這些」等語，讓一旁民眾看傻了眼。

▲蘇大媽大鬧台北轉運站，過程中不斷嗆聲：「不要叫我小聲」。（圖／記者張君豪翻攝）

從案發時的密錄器可見，警方到場時客運站服務人員相當無奈站在一旁，而蘇大媽正在打電話向客運站投訴，指稱對方不讓她搭車，而當警方上前好心勸說後，蘇大媽竟開口怒譙，「他已經讓我買票了，敢沒有讓我搭看看」、「我就請她的主管過來」等語。

接著，員警數度要蘇大媽先冷靜，但她反而更加失控，又繼續開嗆，「不要叫我小聲」、「講話不要跟我講冷靜」、「你管我要不要對他（站務員）罵，你有怎麼資格跟我講這些」等語。

▲▼蘇大媽22日大鬧台北轉運站，員警到場帶回。（圖／翻攝臉書社團「阿蘭粉絲團蘇仙姑/蘇大媽不追蹤搶先看」、「920公社」）

事情在網路上傳開後，不少人紛紛開玩笑表示，「丟臉丟到北部去了」、「北漂打拼了」、「台南混不下去了」、「麥來亂啦」、「勇闖北部」，更有現場民眾揶揄稱，「巨星來了，現場擠爆許多粉絲及記者」。

警方指出，經到場了解後得知，蘇姓婦人22日北上欲參加遊行，當天晚間7時50分許到台北轉運站後，因請求客運公司幫忙保管個人物品遭拒，一氣之下才對客運人員嗆聲大罵，目前已將她帶回派出所並依社會秩序維護法辦理，可裁處拘留3日以下或罰1.2萬元以下。

▲蘇大媽大鬧台北轉運站，員警最後依違反社會秩序維護法將她帶回派出所。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，蘇大媽近2年多來檢舉或申訴員警瀆職案件達288件、處理其與他人糾紛向110報案紀錄近6年高逵1192件之多，台南地檢署依妨害公務、侮辱公務員罪嫌將她起訴，台南地院26日下午宣判，認為她涉犯妨害公務等5罪、侮辱公務員1罪，6罪各判3個月，合併應執行刑8個月，可易科罪罰金，可上訴。

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