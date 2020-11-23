帶「豬肉捲」入境遭罰20萬！高雄女：空姐給的　大逆轉免責

▲政府提醒，攜帶肉品入境最高罰100萬。（圖／資料照／記者曾俊豪攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名陳姓女子從香港搭機自高雄機場入境，被海關查出行李內有豬肉捲，因政府加強防範非洲豬瘟，她遭裁罰20萬元罰鍰，不服提起行政訴訟。對此，高雄地院法官認為，陳相信航空公司不會提供違法食物供乘客食用，且香港非近3年發生非洲豬瘟地區，因此撤銷罰單。

判決指出，事發於2019年4月22日，當時陳女未主動申報檢疫，走綠線免申報檯通關，經查有0.12公斤的豬肉捲。農委會防檢局高雄分局依違反《動物傳染病防治條例》，裁處陳20萬元罰鍰。

但陳女提告指出，依照社會通念，加上她深信空服員所發放的點心，應不可能是違禁物或不得攜帶入境產品而收下，且因產品包裝不透明，無法檢視內容物為何；又因她當時不餓，故在收下後並未仔細查看及食用。

▲▼政府提醒，攜帶肉品入境最高罰100萬。（圖／資料照／記者曾俊豪攝）

防檢局高雄分局則認為，旅客於入境通關沿途皆可接受相關訊息，包括農畜產品棄置箱上告示牌載明「禁止攜帶新鮮水果及肉類產品入境」、「任意攜帶動植物及其產品入境，最高處以新台幣100萬罰鍰」、「主動申報，避免受罰」、「警告！攜帶肉品入境最高將重罰新台幣100萬元」，告示牌上列有各類動植物產品的明顯圖示，可供旅客辨識。

但法官表示，原告將飛機上航空公司所發放點心攜帶下機，並非基於預謀行為，而是一時不捨丟棄包裝良好未曾食用食物攜帶入境，且相信航空公司不會提供違法食物供乘客食用。

法官說，本件原告應申報檢疫而未申報所攜帶入境的豬肉捲，並非源自近3年發生非洲豬瘟的國家（地區）豬肉製品，被告予以裁處於法有違；且經檢驗，豬肉捲也未含非洲豬瘟病毒，因此撤銷原處分。全案可上訴。