中國進口美豬大增　超過貿易戰前紀錄

▲美國豬肉近期進口中國量大增。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在中美第一階段貿易協議續行、非洲豬瘟持續的背景下，《路透社》報導引述市調公司Panjiva最新發布的數據表示，美國對中國出口的豬肉量，已經超越貿易戰之前的水準，另有肉類企業JBS指出，中國進口的美豬，主要包括豬蹄和豬肝等美國消費者「基本不吃」的產品。

Panjiva為美國標準普爾旗下的數據分析公司，另JBS則為巴西的肉類企業，但其在美設有工廠。

Panjiva報告指稱，截至8月31日，JBS在美工廠對中國的豬肉的出口，相比2017年同期大增約370%；另一方面，美國豬肉供應商史密斯菲爾德所有者中國萬洲國際的相關豬肉出口，增加了90.1% 。

▲中美貿易戰爆發初期，中國進口美國豬肉量曾一度大減5成。（圖／達志影像／美聯社）

JBS公司指出，對中國出口的豬肉產品，主要包括豬蹄和豬肝等，屬於美國消費者基本不吃的品項；該公司曾在疫情期間表示，他們佔美國對中國豬肉出口所佔的比例不到10%。

英國《金融時報》報導稱，由於豬肉短缺，讓中國今年從包括美國在內的主要生產國，進口創紀錄數量的豬肉。

事實上，自中美雙方貿易代表於8月24日通話，對繼續執行雙方第一階段貿易協議達成共識後，中方便持續加碼採購美國玉米等農產品；按照中美第一階段貿易協議，中國承諾到2021年底，在2017年的進口額基礎上增購2000億美元的美國產品和服務，包括每年從美國進口價值365億美元的農產品。

路透社分析，為了自美進口價值365億美元的農產品，美國豬肉將成為達到這一目標的關鍵。

美國農業部先前於8月27日發布的數據顯示，中國在8月20日當周，採購了3315噸美國牛肉、1萬1216噸美國豬肉，其中美豬購買量創下1個月以來新高。

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