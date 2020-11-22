女潛客和友人核三廠浮潛　海象惡劣體力不支…海巡馳援解危機

記者陳崑福／屏東報導

周姓女潛水客和今（22）日和同好，從核三廠岸際出海潛水，中午因體力不支，在核三廠出水口外約0.2浬處海域漂流，海巡署獲報立即派遣恆春海巡隊3576艇前往援處，經20多分鐘救上巡防艇，結束一場海上驚魂。

▲海巡署恆春海巡隊順利救起周姓女潛客，送醫無礙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼救上巡防艇、送醫治療。

海巡署第八巡防區指揮部於今天中午12時23分接獲核三廠海域有女潛水客待援訊息，立即連絡艦隊分署第十四海巡隊通報線上勤務3576巡防艇馳往救援，在距0.2海浬海面發現她的行蹤，並揮手向救援人員揮手求助。

由於當時海象約4-5級陣風7級、浪高1公尺，海流強勁，海象惡劣，該海巡隊3576艇艇員巴文淵立即穿著救生裝備下水救援，並與艇上人員合力將溺者救援上艇，順利載返後壁湖港，交由南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所人員協助將該民眾攙扶，交由消防局第四大隊恆春分隊救護車送往就醫。

據悉，周姓女潛水客和同好於核三廠出水口南側岸際下水潛泳，因中性浮力不穩，無法順利返回岸際，遭海流帶離岸際於海上漂流待救，經送醫檢查後無大礙後由家人接送返家，感謝海巡人員救援。

海巡署表示，已進入冬季，海上狀況瞬息萬變，恆春海巡隊為維護海域安全，已強化勤務能量之配置與巡邏，並統合轄區救援能量策進聯合作為以發揮救援綜效；民眾從事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，切勿勉強，以維自身安全，如遇緊急事故需救援，請撥打「118」服務專線。

▲Her今天推出「MIT顯瘦超彈力修身長褲」原價990元，特價280元