準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截



▲海巡署19日傍晚在龍鳳港基線外23.7浬限制水域處，發現一艘陸籍「無船名」越界入侵。（圖／海巡署提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

海巡署艦隊分署第十二(新竹)海巡隊PP-3536巡防艇，於19日傍晚在龍鳳港基線外23.7浬限制水域處，發現一艘陸籍「無船名」越界入侵，隨即發動登檢，以小搏大控制人船，並排除萬難將該船帶返台北港查處。

海巡人員登船檢查後發現該艘違規陸船，為塗抹掩蓋船名之改裝油料船，企圖提供其他越界陸船油料補給，除查獲施姓船長等6人(健康無發燒情形)外，船上並裝載約100噸油料及豬肉11公斤。

▲相關證物依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」扣案查處，並進行人船消毒及檢疫，遭查封的豬肉也由防檢局人員帶回。



經蒐集相關證據後，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」扣案查處，並配合疾管署及農委會人員，進行人船消毒作業及相關檢疫工作，將查封豬肉由防檢局人員帶回，以確保防疫無破口。

新竹海巡隊表示，近年來陸船時有越界作業情事，為維護海域秩序及漁民權益，平時除加強轄區巡邏外，也結合鄰近海巡隊實施擴大威力掃蕩，鎖定油料補給船查緝，阻斷越界陸船後勤補給，以行動守護海洋，讓國人感受到海巡署強力執法作為，彰顯政府維護海洋資源的決心。同時也要籲請民眾若有發現海上不法或違規情事，請撥打「118」報案服務電話，海巡署將立即前往處理。

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