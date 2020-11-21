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中油工程船擱淺桃園觀音海邊　險撞消波塊...海巡消防救出4船員

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▲隸屬中油公司的一艘工程船20日晚間在桃園外海作業時，船舵失效失去動力向海巡署求救，海巡署人員會同觀音消防分隊趕往救援，順利將船上4人護送上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲隸屬中油公司的一艘工程船20日晚間在桃園海域作業時，船舵失效失去動力向海巡署求救，海巡署人員會同觀音消防分隊趕往救援，順利將船上4人護送上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一艘隸屬中油公司工程船20日晚間在桃園外海作業時，疑似船舵失效失去動力，因海上風浪強勁，船體不受控制，船員擔心觸礁擱淺向海巡署求助，海巡署第三巡防區調派人員會同桃園市消防局觀音分隊近30人趕往救援，利用拋繩袋、繩梯等救援工具順利將船上4名船員護送上岸送醫觀察，至於工程船故障原因仍待調查釐清。

▲中油公司的一艘工程船20日晚間在桃園外海作業時，船舵失效失去動力，海巡署第三巡防區人員會同觀音消防分隊趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中油公司的一艘工程船20日晚間在桃園外海作業時，船舵失效失去動力，海巡署第三巡防區人員會同觀音消防分隊趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡署第三防區20日晚間10時52分接獲隸屬中油公司工程船船長通報，這艘船在桃園市觀音區大潭發電廠海域作業時，疑似船舵失效造成船體失去動力且無法控制，船身受風浪影響即將擱淺，因此向海巡署請求救援。

海巡署第三巡防區接獲通報後成立應變中心，調派第十二海巡隊線上巡防艇及、八岸巡隊永安安檢所與線上巡邏人員近30人趕往救援，同時通報桃園市消防局第三大隊觀音分隊協助。

▲中油公司的一艘工程船20日晚間在桃園外海失去動力，海巡署第三巡防區人員會同觀音消防分隊趕往救援，將船上4人護送上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中油公司的一艘工程船20日晚間在桃園外海失去動力，海巡署第三巡防區人員會同觀音消防分隊趕往救援，將船上4人護送上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡人員抵達現場發現，工程船受強勁風浪影響已擱淺在大潭發電廠出水口處消波塊，因海象惡劣且風勢強勁，海巡與消防人員待工程船擱淺在消波塊後，運用拋繩袋、繩梯等救援裝備合力將工程船上4名船員陸續接駁上岸，4人經檢視後初步並無大礙，只是飽受驚嚇，至於工程船船舵為何會失效，仍待中油公司進一步調查釐清，這艘擱淺工程船已於21日拖離消波塊至港區內待修。

第八岸巡隊指出，台灣冬季海象普遍不佳，船舶出海請注意安全與水文狀況，如有發生任何危難情事，請撥打「118」免付費報案專線，海巡署將立即派員前往處置。

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