快訊／新北情侶墾丁浮潛「女死男獲救」　她在教練面前溺水送醫亡

記者陳崑福／屏東報導

許姓女子和男友21日下午由潛水教練帶到屏東縣墾丁南灣浮潛，男友因身體不適先行游上岸，許女不久漂浮海上，被一艘從事水域調查娛樂船發現救起，連絡海巡人員緊急救援，海巡人員通知消防分隊出動救護車前來搶救，送醫不治，海巡人員已報請檢察官驗屍，調查原因。

▲海巡署第6岸巡隊安檢人員協助將溺水的許姓女子送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼安檢人員協助將溺水者搬運上岸、送上救護車。



海巡署第八巡防區指揮部於11月21日下午3時許接獲118海巡服務專線報案，「墾丁2號」娛樂漁船於南灣海域從事水域調查時，發現2員潛水人員漂浮於水面上，經查其中1員女性潛水客(29歲)已失去意識，由另1員男性潛水教練及「墾丁2號」船員協助拉至「墾丁2號」娛樂漁船上並實施心肺復甦術後載返後壁湖漁港。

第6岸巡隊後壁湖安檢所等接獲訊息，積極準備救援，在娛樂漁船將溺水潛水客載返後壁湖漁港後，立即上前接替實施心肺復甦術，並與消防隊人員運用長背板將溺者移運至救護車，送醫搶救不治。

據了解，該名許姓女潛客，新北市人，和男友一起南下墾丁潛水，昨天下午，教練帶著他們兩人在南灣跳水遊憩平台體驗浮潛，男友因身體不適，先自行游上岸，女友和教練繼續浮潛，因不明原因發生溺水，墾丁2號娛樂船航行到該海域時，發現女潛水客浮在水面都不會動，趕緊連同教練一起救上船，連絡海巡人員準備救人。

南部分署第六岸巡隊表示，墾丁南灣是水域遊憩活動勝地，但每年仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必注意自身安全，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，確保安全。

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