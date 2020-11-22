嚴德發下令啟動聲納、水下攝影　儘速打撈F-16

▲嚴德發前往花蓮「搜救應變中心」，指導「1117專案」搜救任務。（圖／軍聞社）

政治中心／綜合報導

對於國軍搜尋失聯F-16的進度，國防部22日表示，第一階段搜尋、定位已有具體進展，國防部長嚴德發已指示，第二階段將採取聲納、聽音器，啟用水下攝影機等作為，儘速將殘骸打撈取回研判，據以探究整體事因，還原事故真相。

據《軍聞社》報導，國防部長嚴德發相當關心戰機搜救進展，22日在空軍司令熊上將、副總長李廷盛中將等人陪同下，再赴花蓮搜救應變中心，聽取專案搜救報告，掌握當前搜救進度，提出具體工作指導；並代表三軍統帥、總統蔡英文，慰勉大家投入救援的辛勞與努力。

國軍整合軍民和政府各項資源，展開第一階段搜救任務，在大家共同努力下，順利於21日在光點消失處東北方約1浬(花蓮機場060方位9浬)、深度約1000餘公尺處，偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR(黑盒子)信號(37.5kHz)，同時也在附近海域，發現多處水下金屬反應，讓搜尋、定位任務有重要的發現。

對於搜救的具體進展，嚴德發進一步指出，國軍在事發後立即成立搜救應變中心，除了蒐集各項資訊，也不斷整合三軍、民間和科技部資源；後續，第二階段的任務重點，將採取聲納、聽音器，掌握標定位置，啟用水下攝影機等作爲，確認是目標物件後，雖然天候因素不可測，仍要盡全力縮短打撈作業時程，儘速將殘骸打撈取回研判，據以探究整體事因，還原事故真相。

另外，嚴德發也心繫國軍袍澤眷屬，視導搜救應變中心後，隨即轉往慰問蔣正志的妻子，轉達蔡英文關懷、慰問之意，除指示單位善盡照顧之責，更肯定蔣正志的夫人是空軍非常優秀的眷屬，強忍個人傷痛，以隊長夫人的身分職責，以國家為念，為其他隊員加油打氣、激勵士氣，不僅堅強，更是所有戰鬥機飛行員眷屬的代表，令人感到敬佩。