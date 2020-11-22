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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／國民黨動員參加秋鬥「反萊豬」　馬英九、朱立倫、侯友宜都到場

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記者楊蕓／台北報導

2020秋鬥遊行22日下午登場，今年以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，號召上萬人、40多個團體走上街頭，國民黨、民眾黨也首度組隊參加，包括藍營大老前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等都將出席，《ETtoday筋斗雲》全程直播。

國民黨號召民眾上街反萊豬，規劃12時30分在中正紀念堂前集結、領取抗議小物，13時30分正式加入秋鬥遊行行列。馬英九、吳敦義、朱立倫、侯友宜，以及全國14縣市首長、國民黨立委都將出席。

 ▼國民黨組隊參加秋鬥遊行。（圖／記者李毓康攝）▲▼國民黨召開秋鬥—反萊豬顧食安大遊行行前記者會。（圖／記者李毓康攝）

前高雄市長韓國瑜21日深夜在臉書發影片表示，他全力支持民眾對民進黨的抗議，要求民進黨收回「傷害新聞自由、傷害人民肉體」的錯誤政策，不過，他擔心又被有心人士說成「韓國瑜要復出」，模糊抗議焦點，因此今天不會參加遊行。

▲▼國民黨召開秋鬥—反萊豬顧食安大遊行行前記者會,陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨組隊參加秋鬥遊行，還特別訂製一隻寬約4公尺、高約3公尺的充氣「巨型萊豬」。（圖／記者李毓康攝）

在秋鬥遊行前發生中天新聞台換照案，外界擔心秋鬥主題恐因此失焦，江啟臣昨表示，這些議題都是要政府傾聽民意，無論站出來的人是因為反萊豬、支持言論自由、反黑箱貪腐、支持環境正義，都是不滿政府的所作所為，表達聲音與憤怒，蔡總統要聽到人民的怒吼。

民眾黨的主軸則是「標萊豬、救食安，民眾鬥陣護台灣」，預計中午12點半於中正紀念堂5號出口集合，賴香伶、高虹安、張其祿、邱臣遠、蔡壁如等5名立委將現身力挺，黨主席柯文哲因另有行程不參加遊行。

▲▼22日秋鬥遊行路線及交通管制。（圖／北市府提供）

▲秋鬥遊行路線及交通管制。（圖／北市府提供）

今年秋鬥遊行路線為：凱達格蘭大道（集合後出發）→右轉公園路→右轉常德街→左轉中山南路東側慢車道→右轉濟南路→左轉林森南、北路→右轉北平東路→北平東路（集會後解散）。

包括凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街），全線車道自22日上午10點至下午5點進行管制；北平東路（林森北路至杭州北路）、杭州北路（北平東路至忠孝東路），全線車道自下午1點至下午5點進行管制。

因應活動進行，台北市政府警察局目前規劃使用警力數600名，執行遊行周遭交通管制疏導措施及集會現場安全維護工作，視現場狀況滾動式調整勤務、調度運用警力。

▼22日秋鬥遊行路線及交通管制。（圖／北市府提供）

▲▼22日秋鬥遊行路線及交通管制。（圖／北市府提供）

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▲▼國民黨召開秋鬥—反萊豬顧食安大遊行行前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨組隊參加秋鬥遊行。（圖／記者李毓康攝）

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