路肩鬼切未打方向燈遇檢舉達人　他怨「私人取代執法者」被打臉

▲屏東地院法官駁回徐姓男子未打方向燈被罰的行政訴訟 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

徐姓男子駕駛中油公司租賃公務車，在路邊進行路線檢測後，啟動引擎由路肩小角度切入車道，被後方車輛駕駛檢舉未打方向燈，警方依影片開罰，他以「民眾濫行檢舉，又未經受有訓練的公部門查驗，係由私人取代執法者為決斷，於法不合」提出行政訴訟，遭法官駁回。

據悉，徐姓男子駕駛中油公司租賃小貨車，於2019年9月25日下午5時51分許，於高雄市大寮區華中南路與潮德路路口，因有「一般道路變換車道前未使用方向燈」違規事實，遭民眾檢舉，被高雄市警方以違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第1款規定屬實，裁處罰鍰新台幣900元，並記違規點數1點。

徐表示，他駕駛小貨車為中油公司的公務車，案發時原係停於路邊空地做管線檢測，檢測完畢，他由路邊空地起步調整方向時確有打方向燈，並趁還沒轉紅燈前由路肩小角度切入車道。

惟因後車輪壓到路肩柏油高低差，致使方向燈跳回原位，故檢舉影片中未有方向燈閃爍，惟他已在等待車陣通過並注意後方來車，伊未有危害到後車的權益或安全，亦無強行逼車的行為。

何況即使路口有員警值勤，應不至於如此嚴格的舉發，民眾濫行檢舉，又未經受有訓練之公部門查驗，係由私人取代執法者為決斷，於法不合，主張不罰，原處分撤銷。

監理單位則表示，徐駕駛車輛，確實有於一般道路行駛變換車道前未打方向燈的違規行為，被民眾以行車紀錄器錄影向警方檢舉。民眾檢舉於法有據，經警察單位查證屬實，即應舉發，並非有民眾檢舉就會被舉發，徐對此顯有誤解，主張駁回徐的訴訟。

法官審理，發現徐確有變換車道未打方向燈行為，駁回他的訴訟。

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