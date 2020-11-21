屏東西向第2條快速公路路線北移...目標12年完工　 閣揆有意見

▲屏東西向第2條快速公路路線北移，完工日期往後，行院院長蘇貞昌要求交通部縮短 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌21日早上視察屏東西部第2條快速公路，該工程因避開軍事設施等因素向北調整，工程經費大幅激增，完工日期也要拖到12年後，不但蘇揆有意見，縣長潘孟安也認為太久了；隨行的交通部長林佳龍表示將和地方政府及相關部會研究。

蘇院長今天到屏東視察屏東西向第2快速公路；交通部公路總局長許鉦漳指出，全長22.6公里的高屏第2條快速公路，西起高雄市高鐵路東接屏東國道3號，原先估算經費約390億元，因高雄市要求增加3處交流道、高屏溪景觀橋及匝道等施工項目，經費將增加到636億元，經費增近250億元，預計在2032年完工。

潘孟安說，高屏二快路線為避開高屏溪攔河堰及大樹營區在進入屏東端後往北偏移，不僅增加土地徵收及地上物拆遷難度，也影響到屏東台3線、台27線及國道3號等路網的銜接，完工日期要拖到12年，實在太久，希望交通部能克服施工技術維持原路廊，將屏東交通路網納入，並縮短完工期程。

蘇貞昌也認為原路線多為公有地，徵收容易，若為避開水利及軍事設施才北移路線拖長施工期程，他建議由交通部、國防部及水利單位進行跨部會研議，設法克服施工技術，縮短時程。

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