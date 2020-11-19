桃園室內設計裝修公會愛心滿屋　單日內募集62萬元做公益

▲桃園室內設計裝修公會愛心捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為您打造一個舒適的空間和溫暖的家，是每一位室內設計裝修業者的喜願。桃園市室內設計裝修公會、19日由理事長宋瀚霖帶領40多名愛心會員，於市府捐贈家電等物資約62萬元，以及透過會員的專業力量，一同協助27個弱勢家庭、4家兒少福利相關機構改善空間規劃，傳送更多的溫暖及幸福感。

宋瀚霖表示，室內設計裝修公會長期以來關注社會公益，並以服務社會、善舉永存為目標成立慈善活動委員會，在公會同仁響應下，一天內募集總價值約62萬元的家電等物資，並提供相關裝修工程服務，期盼透過本次的愛心捐贈，讓弱勢群體感受溫暖。

桃園市長鄭文燦於受贈儀式表示，桃園是全台人口成長最快的城市，房屋自有率約87%，為六都最高，因此房屋裝修需求很高，而桃園的裝修產業在六都中表現亮眼，室內設計裝修公會所舉辦的亞太桃鼎獎也深具特色，透過新穎的材料、工法、風格及服務，提升市民朋友的居住品質。

鄭市長也說，市府重視市民住的權益，目前已規劃興建25處社會住宅，共約8,000戶，同時搭配租金補貼、包租代管計畫等措施，希望減輕青年購屋負擔，未來也研議與同業公會合作，為社宅規劃平價裝潢提升空間美感，讓住戶享受更好的居住品質。包括市府社會局長鄭貴華、桃園市室內設計裝修公會慈善活動委員會主委劉佳發等均一同出席活動。

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