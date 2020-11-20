「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

▲桃園市曹男去年4月獲悉女同事曾墮胎，謊稱要去除嬰靈需與其發生關係，5度性侵得逞，法官判曹男須賠100萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曹姓男子2019年4月得知女同事曾墮胎，趁機帶去摩鐵佯稱幫她作法去除嬰靈，最後卻猥褻、性侵，還偷拍裸照威脅發生關係，女同事2個月內共遭性侵5次，最終不堪成為曹男洩慾工具驗傷提告，桃園地院刑事部分判曹男7年徒刑，女同事提出附帶民事賠償150萬元，民事庭法官判准100萬元。本案還可上訴。

檢警調查，曹姓男子去年4月間佯稱要幫女子去除嬰靈，將其帶到桃園區某摩鐵，要求女子脫去衣物，聲稱：「嬰靈在旁邊監督」，女子驚恐之餘遂配合脫去衣物，曹男在其胸部、背後畫上符咒，但隔著女子內褲，偷偷以下體磨蹭猥褻得逞。

一週後，曹男再度要除嬰靈，將女子帶往摩鐵要求必須與其發生性行為才能除掉嬰靈，遭女子拒絕，曹男竟毆打女子強行脫去其衣褲，女子害怕嬰靈纏身，被迫與曹發生性行為，曹男趁女子睡著以手機偷拍其下體等隱私部位。

曹男此後，以類似方式強迫女子必須到摩鐵或租屋處與其發生關係，女子不從，曹男則以公布裸照恐嚇或毆打方式強制性交，總計2個月內5度強制性交得逞，同年6月初，女子不堪受辱到醫院驗傷向警方提告，警方循線逮捕曹男，檢方則依強制猥褻、強制性交罪嫌起訴曹男。

桃園地院認為，曹男以女子曾墮胎，假借嬰靈等神鬼之說，迫使女子心生恐懼與其發生性行為，女子不從則遭曹男暴力毆打或公布裸照威脅，身心受創，雖曹男偵訊時坦承犯行，但未獲被害人原諒達成和解，判處曹男7年有期徒刑。

女子提出附帶民事賠償，包括精神撫慰金在內共求償150萬元，但曹男認為自己的能力只能賠到50萬元；法官審酌曹男犯行與手段、被害人所受痛苦、雙方身分地位等情狀，判賠100萬，本案可上訴。

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