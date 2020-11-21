影／桃園「愛偷男」趴睡土地公廟　闔眼前不忘做這事...惹怒廟公慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子20日深夜潛入桃園區南豐二街一家土地公廟，涉偷接廟方電源為自己的電動自行車充電，鄭男還在供桌上呼呼大睡，員警巡邏經過察覺有異，查出鄭男涉及多項竊盜案，每次做案均以電動自行車為犯案工具，員警通知廟方人員到場，確認並未獲得允許偷接電源，全案依竊盜罪嫌將鄭男送辦，並追查是否涉及其他竊盜案件。

▲桃園市鄭姓男子20日深夜在桃園區南豐二街土地公廟供桌上呼呼大睡，員警察覺有異，發現鄭未經廟方允許偷接電源為電動自行車充電遭送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局龍安派出所員警20日深夜巡邏時，在桃園區南豐二街土地公廟後方發現有電動自行車正在充電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局龍安派出所警員陳佑安、楊振中20日深夜11時20分，巡邏經過南豐二街上一家土地公廟，察覺34歲的鄭姓男子在供桌上呼呼大睡，查看時還發現土地公廟後方有輛電動自行車正在充電，因此喚醒鄭男，並通知廟方人員到場。

▲桃園市鄭姓男子20日深夜在桃園區南豐二街土地公廟偷接電源為電動自行車充電，員警眼尖查出鄭男涉嫌竊電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭男對自己深夜睡在土地公供桌前無法自圓其說，但坦承電動自行車是他所有，也承認未獲得廟方同意私接電源為電動自行車充電，廟方人員趕抵時也指出，並未允許鄭男私接電源充電，因此當場提告。

警方查出，轄區有多起民宅竊盜案件，經調閱監視器畫面，曾見過這輛電動車在附近出現，鄭男則否認充電後準備行竊，警方還查出鄭男居無定所，懷疑他選擇偏僻公廟在深夜充電順便休息，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦，並追查其他竊盜案件是否與鄭男有關。

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