桃園女收「示愛」簡訊帳戶多520元...心驚報警　前男友：想挽回

▲桃園市敬姓男子曾對前黃姓女友施暴，黃女聲請保護令，敬男欲挽回感情在今年7月間接連以傳簡訊或以匯款520給黃女示愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

「早知如此，何必當初！」桃園市敬姓男子與黃姓女子曾為男女朋友關係，但敬男曾對黃女施暴，後來2人因此分手，黃女今年6月向法院聲請保護令，敬男今年從7月起為挽回感情，以未顯示電話撥打黃女行動電話並多次傳簡訊示愛，還匯款520元至黃女銀行帳戶另類示愛，甚至在黃女上班地點守候，黃女在家暴陰影且不堪其擾下向警方報案，桃檢以敬男違反家暴法保護令罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的敬姓男子今年6月間曾對黃姓前女友施暴毆打，黃女因此向法院聲請保護令，2人也因此分手，敬男想挽回感情，在7月6日至7日以未顯示電話打給黃女4次，還傳送簡訊示愛；同月16日匯款520元至黃女銀行帳戶內示愛；同月18日至20日傳送3則簡訊給黃女示愛，20日晚間11時許還在黃女工作地點附近守候。

黃女鑑於敬男曾毆打她暴力陰影且不堪其擾下向龜山警方報案，並提出手機內通聯與匯款紀錄佐證；敬姓男子在偵訊時坦承不諱，辯稱想挽回與黃女之間感情才會以簡訊與匯款方式向黃女示愛；桃檢認為敬男已違反家庭暴力防治法保護令之規定，偵結依違反家暴法向地院聲請簡易判決處刑。

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