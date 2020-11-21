正妹女士官「甜露小虎牙」清新神照曝光　網暴動：早知道就簽下去

▲陸軍333旅中士吳雅文。（圖／翻攝自Facebook／青年日報）

政治中心／台北報導

國防部為提升軍人榮譽與尊嚴，展現勇敢自信優質，特別規劃「穿軍服，讚！」專欄徵稿。其中一名陸軍333旅（又名「埔光部隊」）中士吳雅文參與活動後，被《青年日報》PO上臉書粉專，結果其清新外貌、加上笑起來微微露出小虎牙，擄獲不少粉絲，有網友甚至留言，「早知道我就簽下去」。

《青年日報》臉書粉專小編日前以「這個難道～～又是戀愛的港覺嗎」介紹吳雅文，而吳雅文也公開她的願景是「在自己相信的道路上，繼續勇敢前進」。

貼文一出，擄獲不少粉絲。有網友表示，「戀愛了」、「埔光之花」、「早知道我就簽下去(埔光)」、「當初有那麼正的我就續簽了」、「不得了！不得了！333旅暴動了」、「她應該是陸軍333旅的旅花吧！當旅花只是上上封面也應該不需上教練場操課」。

另外，據「漢聲廣播電台」報導，「穿軍服，讚！」活動自今年5月11日推出後，受到官兵熱烈響應，更成為今年93軍人節系列活動之一。該電台也表示，「穿軍服，讚」活動，一方面表達國人對國軍的支持認同，另一方面則在激勵軍人必須看重自己的身分與團體的榮譽，因此推廣這個活動，對國軍、對民眾都極具意義。