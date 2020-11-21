訓練思考判斷力和獨立　黃烈火基金會8年免費課輔陪學童「找自己」

記者崔至雲／台北報導

秉持著「家」的精神，黃烈火社會福利基金會8年前成立「黃爺爺之家弱勢兒童課後照顧中心」，每天免費提供弱勢兒童課後陪伴及點心，課業之餘也鼓勵學生多運動，4年前基金會開始舉辦了「小鐵人自我挑戰賽」，訓練獨立精神，讓孩童找到自己未來想要的，並且試著找到成功的方法。

▲黃烈火社福基金會第四屆海墾盃小鐵人自我挑戰賽。（圖／記者宋良義攝）

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鳴笛聲響起，1500位學生奮力地往前跑，黃爺爺之家所辦的「小鐵人自我挑戰賽」就在桃園埔心農場舉辦，高年級跑步1800公尺，跳繩300下，拍球100下；中年級則是跑步1600公尺，拍球100下，跳繩200下；低年級標準再往下降，隊伍中許多學生都是一來再來，挑戰賽前，大夥兒相當興奮。

黃烈火社會福利基金會執行長謝玉琳表示，黃爺爺之家課後照顧中心除了協助學生課堂上不會的功課外，也相當鼓勵學生鍛鍊身體，另一方面也鍛錬學生的意志力，故在課程的進行上，要求三分之一的時間必須進行體能運動，因此，舉辦「小鐵人自我挑戰賽」讓學生運動。

▲黃烈火社會福利基金會執行長謝玉琳。（圖／記者宋良義攝）

謝玉琳指出，基金會當初發現學生回家寫完作業後，大多沒有太多安排，因此成立「黃爺爺之家」提供課後陪伴服務，希望給孩子一個「家」的樣子。學生下課過來，照顧中心會提供點心，接著協助學生完成學校的課業，另外，也會發想活動結合課業，希望學生在玩遊戲的過程中，啟發不一樣的思維，包含創新能力、批判能力、思考能力。

今年三年級的學生陳愛紗下課會直接到「黃爺爺之家」，她表示，平常下課會先完成美勞作業，接著上體育課和看影片等活動，若遇到課堂上不會的題目，課後輔導老師也會很有耐心的教導，因此，她很喜歡待在黃爺爺之家的時間。

▲黃烈火社福基金會小鐵人自我挑戰賽。（圖／記者宋良義攝）

四年級的林同學表示，每次到課輔班吃完點心後，就會開始寫功課，自己的數學本來6、70分，但在課輔班老師教導後進步很多，課餘時間，老師也會鼓勵學生多看書，林同學覺得自己的閱讀能力增加很多。

山豐國小校長徐衍生表示，今年是學校第一次參加黃爺爺之家舉辦的小鐵人競賽，大力稱讚活動非常有意義，除了鼓勵學生外，校長也報名參加高年級組，跑完步再跳繩，過程雖然累但仍覺得好玩，未來，校長還會繼續鼓勵學生參加，同時也謝謝黃爺爺之家舉辦這樣的活動，讓全校師生一起來同樂。

▲平時下課會到黃爺爺之家的三年級學生陳愛紗開心的表示，最喜歡下課在黃爺爺之家的時間。（圖／記者宋良義攝）

謝玉琳表示，現階段的黃烈火社會福利基金會已與桃園市31個國小合作，設立「黃爺爺之家弱勢兒童課後照顧中心」，每天免費提供弱勢兒童課後陪伴及點心，未來期待能幫助更多偏鄉小校及弱勢的孩子，一起鍛錬、挑戰自我，並透過各項活動和比賽，讓孩子的認知從「我做不到」到「我可以」，找到未來想要的，走出自己的路。

▲黃烈火社福基金會第四屆海墾盃小鐵人自我挑戰賽 。（圖／記者宋良義攝）

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