朋友生小孩送禮！他遭質疑「拿二手物來送」　網批不識貨：這很貴

▲送朋友小孩禮物被質疑是二手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

好心送朋友禮物卻被質疑是二手！一名男子表示，朋友最近生小孩，他精心挑選一組兒童讀物送對方，等孩子稍微大一點就可以看，想不到竟然被朋友懷疑「是不是二手的？」當下他聽了心都涼一半。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，這套兒童讀物是他特地花錢買，要送給朋友家新生兒的禮物，怎料對方不禁沒感謝，還反過來質疑這禮物是他從家裡翻出來，不要的東西才轉送給他人，「到底誰會這樣沒良心送二手的」，第一次送禮就被對方誤會，讓他備受打擊，當下很想把禮物收回來給自己小孩。

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▲網友說這套不便宜。（圖／翻攝自爆怨2公社）



網友紛紛替他抱不平，「這種人就拒絕往來了吧，送禮是心意」、「送這個是有點早，不過很實用！朋友講這種話，剛好也看清你朋友為人了」、「就算是二手，我家小孩也很開心啊」、「這一套很超值欸，我兒子從幾個月陪玩這套到現在快5歲了，都還很喜歡。」

也有很多爸媽提到，這組兒童讀物要價不斐，朋友太過不識貨，「這不便宜，我都捨不得買給我小孩」、「這個很貴耶！真的很不知好歹」、「這組貴到買不下去，你送對方還這疑問，如果是我，我就不會再深交了。」但也有人理性分析，「可能是因為，他的孩子才出生，這樣的禮物對新生兒來說實在不適合，所以才以為你把家裡的東西送他吧。」