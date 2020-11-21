APEC：區域經濟整合、數位創新實現2040布城願景

▲2020年APEC採線上視訊會議舉行。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議20日晚間登場，會後公布「2040布城願景」。各經濟體同意，將以推動區域經濟整合、創新和數位化，以及永續與包容性成長來實現願景。

今年APEC由馬來西亞主辦，布城（Putrajaya，布特拉加亞）是馬來西亞行政中心。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在經濟領袖會議後記者會表示，由於1994年制定的「茂物目標」今年到期，「2040年布城願景」將為2020年以後的APEC提供前進的方向。

「2040布城願景」開頭寫道：「我們的願景是在2040年之前，為了我們全體人民和後代子孫的興盛，實現一個開放、有活力、有韌性及和平的亞太社區。」

APEC經濟體同意，將透過追求3項經濟驅動力來實現這項願景：貿易與投資、創新和數位化，以及強勁、均衡、安全、永續與包容性成長。

貿易與投資方面，為確保亞太地區仍是全球最有活力和相互聯繫的區域經濟，APEC經濟體認同自由、開放、公平、無歧視、透明、可預測的貿易和投資環境的重要性，將持續合作達成這個目標。

APEC會員也重申支持已商定的世界貿易組織（WTO）規則，以建立運作良好的多邊貿易體系，並促進國際貿易流通的穩定性和可預測性。

另外，APEC經濟體將以市場導向方式進一步推動「茂物目標」和區域經濟整合，包括透過制定亞太自由貿易區（FTAAP）議程。APEC會員也將推動無縫連結、彈性供應鏈及負責任的商業行為。

創新和數位化方面，為使APEC經濟體全體人民和企業能夠參與、在相互聯繫的全球經濟中發展，APEC會員將營造有利的環境，包括市場導向及受數位經濟和創新支持的環境。

APEC會員承諾將推動結構改革和健全的經濟政策，以促進創新，同時提高生產力與活力。

各經濟體也將強化數位基礎建設，加速數位轉型，縮小數位鴻溝，並在促進資料流（flow of data）及強化消費者和企業對數位交易信任方面合作。

最後，為確保亞太地區能從衝擊、危機、大流行和其他緊急事態中盡快復原，APEC會員將推動有品質的經濟成長，為中小企業、婦女和其他尚未被開發的經濟潛力等，帶來明顯有感的利益和更好的健康與福利。

APEC會員同意，將強化包容性人力資源開發，以及經濟和技術合作，讓各經濟體人民更能掌握未來的技能和知識。

為了地球永續發展，APEC會員也將推動支持全球努力全面解決氣候變遷、極端氣候和自然災害等所有環境挑戰的經濟政策、合作與經濟成長。