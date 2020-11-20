APEC峰會今晚登場！張忠謀赴總統府視訊　線上會議發表致詞

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

APEC經濟領袖會議將在20日晚間8點登場，受到新冠肺炎影響，本屆大會改採視訊方式舉辦，我國代表為台積電創辦人張忠謀，這也是他在蔡總統任內第3度出任APEC領袖代表。據了解，張忠謀將在總統府參加這項視訊會議，並在線上致詞。

目前傳出，美國總統川普（Donald Trump）雖然已幾乎篤定敗選，但仍在各州進行法律戰，但川普應仍會照既定安排出席視訊會議，屆時會有何種發言備受關注。尤其大陸國家主席習近平也將出席峰會，鑒於美中近來在國際上針鋒相對，雙方的發言內容也是關注焦點。

根據主辦國馬來西亞國際貿易及工業部稍早發布的會前新聞稿，領袖峰會將由馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持，預計21個會員經濟體都有代表出席。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）也將於會中分享全球經濟展望。

另外，今年度的會議結束後，預計將發布「吉隆坡宣言」聲明，該聲明內容包括：貿易、投資、COVID-19病毒因應政策等，致力於亞太經濟復甦以及經商便利與數位化。而今晚的領袖會議也將見證馬來西亞把APEC的主辦權移交給明年的主辦國紐西蘭。