川普睽違2年參與APEC峰會　中國伺機對抗美貿易保護主義

▲美國總統川普在APEC會議上發表演說。（圖非本次出席畫面／路透）

文／中央社吉隆坡20日綜合外電報導

美國總統川普發動法律戰以挑戰選舉結果之際，今天參與亞太經濟合作會議（APEC）的視訊會議，此時，中國國家主席習近平亦利用這次高峰論壇對抗美國的貿易保護主義。

法新社報導，亞太經濟合作會議領袖峰會今年由馬來西亞主辦，共21個環太平洋國家參與，合計約占全球國內生產毛額（GDP）60%；今年論壇因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）流行而改以視訊方式舉行。

川普自2017年起即未參與亞太經濟合作會議，這次決定參加今年的領袖高峰會令人意外。

川普在2小時的會議期間向領袖們發表演說，但內容未向媒體公開。

分析師表示，川普針對這次選舉結果發動法律戰之際，決定參與今年的亞太經濟合作會議，可能是為了展現自己仍是總統。

美國在川普任期內開始退出數個多邊組織後，中國已成為亞太經濟合作會議幕後的主要推展力量。

中國國家主席習近平稍早在峰會談話時，稱許中國成為全球自由貿易樞紐點，並承諾在世界奮力對抗疫情大流行之際，中國這個「超大規模」經濟體會持續開放貿易。

中國等15國上週末才剛簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），在這項全球最大貿易協定的激勵下，習近平表示，亞太地區在這個遭逢「多項挑戰」衝擊的世界中，是「推動全球成長的先驅」。