川普APEC視訊會議　承諾「強勁經濟成長」促進印太地區和平

▲川普在會上表示將以經濟促進印太地區和平。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

美國總統川普今天出席亞太經濟合作會議（APEC）時表示，將致力於重建經濟，透過強勁經濟成長促進印太地區和平與繁榮，他也強調美國在全球衛生領域領導地位。

川普今天上午在白宮出席亞太經合會議經濟領袖峰會，這是美國總統大選結束後，川普首度現身國際會議。白宮隨後以新聞秘書名義發出聲明稿表示，川普在致詞時重申，美國將致力於從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情中重建經濟，並透過強勁的經濟成長促進印太地區和平與繁榮。

川普與各國經濟領袖也通過「2040年布城願景」（APEC Putrajaya Vision 2040），這將使自由與公平貿易成為未來20年APEC議程重點。

川普並強調美國在全球衛生領域的領導地位，包括成功開發安全有效的武漢肺炎疫苗。

APEC領袖會議馬來西亞時間20日晚間8時登場，由主辦國馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持。受到疫情影響，會議改用視訊方式進行，這是21個APEC經濟體首度以視訊方式舉行領袖峰會。

此次是川普自美國大選後首度現身國際場合，也是他自2017年後，首度參與亞太經濟合作會議。在美中關係緊張之際，川普也難得與中國國家主席習近平同框。此外，代表總統蔡英文出席的台積電創辦人張忠謀也全程與會。