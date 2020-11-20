兩大經濟對談今晚登場　蔡英文：台灣走向國際的關鍵

▲蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（20日）晚將有兩場重要的國際會議登場，分別是APEC經濟領袖會議與台美經濟繁榮夥伴對話。總統蔡英文稍早也於臉書表示，「台灣能夠參與這些對話，不僅展現出我們因應局勢變化、把握關鍵機會的決心，也代表在全球供應鏈重組趨勢中，我們踏出國家發展戰略的關鍵一步，要拓展全球布局！」

蔡英文指出，APEC經濟領袖會議，將由台積電創辦人張忠謀創辦人代表出席，針對防疫、公衛、經濟振興等重大議題，向亞太各國分享台灣的經驗，並提出合作倡議。

台美經濟繁榮夥伴對話則是由美國國務院的國務次卿柯拉克（Keith J. Krach）、經濟部次長陳正祺，以及駐美代表蕭美琴面對面的召開，對話討論議題將著重於供應鏈安全、科學與技術、5Ｇ乾淨網路、全球衛生醫療合作、投資審查、基礎建設及能源等議題。

▲兩大國際經濟會議登場。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

對此蔡英文表示，我們的代表團將跟最重要的貿易夥伴美國，就供應鏈合作、5G乾淨網絡、基礎建設及能源等面向，進行深度戰略對話，並開啟更進一步的合作。

蔡英文也提及，世界經濟秩序正在重組，我們不僅要和美國緊密合作，更要和其他重要合作夥伴，共同開拓全球市場，把「MIT upgrade」做出成績。相信以台灣產業的彈性靈活和創新能力，我們一定能在激烈的國際競爭中脫穎而出。

最後，蔡英文強調，過去這幾天，台股創下新高，第三季的經濟成長率和出口統計，都有不錯的表現。加上從去年以來的投資大爆發，這些現象都證明了，只要國家在正確的軌道上，再多挑戰我們都可以克服。「關鍵時刻，就讓我們團結打好這場國際盃！」

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