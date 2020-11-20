蔡英文震怒！譴責蔣正志投共假訊息　力挺國軍不放棄任何希望

▲蔡英文譴責假訊息。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

飛官蔣正志駕F16失聯國防部全力搜救中，但卻傳出蔣正志「投共」的假消息，令總統蔡英文相當憤怒，譴責惡意假訊息，也表示不會放棄任何希望全力搜救。

中共網軍日惡意造謠指F-16飛官蔣正志，架機降落在廈門機場且在隔離中。蔡英文表示，對於空軍F-16戰機在訓練中意外失聯，目前我們已經在花蓮外海接收到飛航資料紀錄器訊號，搜救和打撈工作依然持續進行中，不會放棄任何希望。

蔡英文強烈譴責，有特定使用簡體字的網友，合成、變造F-16戰機降落在廈門機場的畫面並惡意散播。這不但是錯誤的假訊息，更是有意混淆國人認知、打擊台灣民心士氣的典型資訊戰手法。

蔡英文強調，身為三軍統帥絕不容忍這種消費失聯飛官、踐踏國軍弟兄姊妹守護家園信念的行為！請大家告訴大家，看到假訊息，一律檢舉，切勿轉傳。

面對蔣正志「投共」謠言，國防部長嚴德發斥責，這完全是自欺欺人、自我陶醉欺騙大眾的謠言，只會加深我國國軍抗敵的意志、愛國的情操。

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