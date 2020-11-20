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「蘇貞昌將下台」羅智強揭3點關鍵原因　王世堅曝接任人選

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▲▼行政院長蘇貞昌11/17再度赴立院進行施政總質詢，步入議場前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長蘇貞昌傳出將在近期下台，引發外界聯想。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強19日表示，據某位「深喉嚨」的可靠消息，關掉中天是總統蔡英文的「一石三鳥之計」，旨在藉民意拔掉行政院長蘇貞昌。對此，民進黨台北市議員王世堅也預測，蘇貞昌將在不知情的情況下卸任，由副總統陳建仁接任行政院長。

羅智強在臉書表示，關中天的「幕後主導」是去年把NCC主委罵下台的蘇貞昌，目的是佈局2024年總統大位，讓親蘇勢力搶下中天空出來的52頻道。不過，蔡英文早就不滿蘇貞昌的跋扈作風，因此決定「將計就計」，藉關中天、萊豬議題引發的民怨當作槓桿，在農曆年前拔掉蘇的行政院長。

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文連任就職滿半年。（圖／記者李毓康攝）

羅智強說，明明社會反彈聲浪這麼大，前正副總統陳水扁、呂秀蓮及台北市長柯文哲也都跳出來說話，但蔡英文還是放任蘇貞昌和NCC關中天，背後盤算就是「拔蘇」不僅能平息民怨，一來可以換蘇，二來可以關掉中天，三是可以製造寒蟬效應，讓媒體跪伏，可謂一石三鳥，「蘇貞昌以為他是捕蟬的螳螂，卻成為黃雀可口的午餐。」

對此，王世堅19日上宅神朱學恒直播時指出，當一個人真正拿到權力，你才能看到他的真面目，而拜憲法所賜，如果總統內向、溫文儒雅的話，又充分授權，行政院將有至高無上的行政權，而蘇貞昌上任後展現的就是權力的傲慢。

▲▼「蘇貞昌將下台」羅智強揭3點關鍵原因　王世堅曝接任人選。（圖／翻攝自臉書／宅神朱學恒直播）

▲王世堅預言，副總統陳建仁將接任行政院長。（圖／翻攝自臉書／宅神朱學恒直播）

王世堅認為，蘇貞昌半年前視察時，曾因高雄榮總分院長林曜祥答不出「醫院有幾個停車位」，當場大發雷霆，不僅當眾狠狠「修理」林，還脫口說出「我先前任命你做院長時...」等語，但明明分院長應該由總院長、衛福部長決定，蘇卻連這個都插手，從此不難看出他在其他方面的作風。

至於有媒體揣測蔡英文心目中的最佳閣揆人選是陳建仁，王世堅說，他早在半年前就預測陳建仁會接行政院長，相信蘇貞昌2個月後領完年終獎金，很快就會卸任下台。

不過，蔡英文20日連任就職滿半年，晚間在臉書貼出蘇揆政績影片，「防疫做最好、GDP亞洲四小龍第一、振興三倍券有效、擋非洲豬瘟」，特別撰文肯定蘇內閣團隊貢獻，此舉是否意在破除「拔蘇」傳聞，引發外界熱議。

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