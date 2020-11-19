丘沁偉戒毒又涉性侵！遭通緝辯「人群恐懼症」怕出庭　1萬元交保

▲大馬歌手丘沁偉涉詐欺遭通緝到案，辯稱先前不敢出庭是因為「人群恐懼症」。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」的大馬歌手丘沁偉，接連被控以出專輯為由詐騙募資，但是始終傳喚不出庭，遭檢察官發布通緝，19日士林分局將他逮捕歸案，他辯稱有「人群恐懼症」，所以不敢出庭，台北地檢署訊後諭令1萬元交保，此外，丘男還涉嫌另起偷拍、性侵案，正由士林地檢署分案偵辦中。

馬來西亞籍的丘沁偉2009年來台讀大學，因《我們回家，好嗎》一曲在網路爆紅後，官司是非不斷，2016年間，丘以要製作專輯《病患》為由，在向友人借款錄音、拍MV，結果專輯遲未發行，陸續有人因為拿不回借款，控告丘涉嫌詐欺，最早提告的邱姓男子指控遭騙他25萬元，但檢察官在2019年間，以丘確實有陸續還錢，無證據證明丘從一開始就施詐等理由，處分不起訴。

不過，丘在同年底，被抓到在租屋處吸食二級毒品安非他命，經觀察勒戒後，無繼續施用傾向，2020年7月才剛獲得不起訴處分，10月間，他又因為在臉書上和曾經關係親密的男性朋友們互罵，其中丘批評友人「人前白跑(袍)正人君子，人後濫藥霸王硬上弓」，「見證人不要臉天下無敵」，被檢察官起訴涉嫌誹謗，正由台北地院審理中。

日前，丘沁偉又被1名男子指控，涉嫌偷拍、性侵，士林分局報請士林地檢署指揮，19日前往丘的住處逮人時，發現丘原來另外還有借款出專輯的詐欺案在偵查中被通緝，因此先移送台北地檢署，丘否認詐騙，並解釋過去不出庭是因為有「人群恐懼症」，檢察官訊後諭令他1萬元交保候傳，目前丘涉詐欺、性侵2案各由北檢、士檢分案偵辦中。

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